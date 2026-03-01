„Restless Legs“: Wenn die Beine nachts nicht ruhen

Die Beschwerden machen sich vor allem abends und nachts sowie in Ruhe (etwa beim Sitzen im Flugzeug) bemerkbar. Gemütlich auf der Couch oder im Bett zu liegen, ist für Betroffene – je nach Schweregrad der Erkrankung – nur schwer zu ertragen oder gar nicht möglich. Die Symptome bessern sich aber, sobald man aufsteht, umhergeht oder die Beine bewegt. Daher streifen viele Patienten mehrmals pro Nacht durch ihre Wohnung – sie werden auch „Nightwalker“ (Nachtspaziergänger) genannt. Hinter diesem beinahe romantischen Begriff verbirgt sich enorme körperliche und seelische Belastung der Erkrankten.