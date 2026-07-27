Freizeitanlagen CW GmbH schlitterte in die Pleite

Den Insolvenzantrag habe die Gesellschaft selbst bei Gericht eingebracht. Als Ursache der Zahlungsunfähigkeit nennt sie laut KSV von 1870 ihre Stellung als unbeschränkt haftende Komplementärin der Freizeitanlagen CW GmbH & Co KG (FLIP LAB Center West GmbH & Co KG). Dabei handelte es sich um die Betreibergesellschaft eines Grazer Trampolinparks der im Jänner 2025 Insolvenz anmelden musste und im April 2025 endgültig geschlossen wurde.