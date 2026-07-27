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Konkursverfahren läuft

Freizeitanlagen CW GmbH schlitterte in die Pleite

Tirol
27.07.2026 14:16
Am Montag wurde das Verfahren eröffnet.
Am Montag wurde das Verfahren eröffnet.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Über das Vermögen der Freizeitanlagen CW GmbH mit Sitz in Zams (Tirol) wurde am Montag am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 gegründet und hält laut Kreditschutzverband von 1870 Beteiligungen an Gesellschaften, welche Trampolinparks betreiben.

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Den Insolvenzantrag habe die Gesellschaft selbst bei Gericht eingebracht. Als Ursache der Zahlungsunfähigkeit nennt sie laut KSV von 1870 ihre Stellung als unbeschränkt haftende Komplementärin der Freizeitanlagen CW GmbH & Co KG (FLIP LAB Center West GmbH & Co KG). Dabei handelte es sich um die Betreibergesellschaft eines Grazer Trampolinparks der im Jänner 2025 Insolvenz anmelden musste und im April 2025 endgültig geschlossen wurde.

Konkursverfahren in Graz im Vorjahr
Über diese Kommanditgesellschaft war bereits am Anfang Jänner 2025 am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren eröffnet worden. Dieses wurde nach der Schlussverteilung mit 27. Oktober 2025 rechtskräftig aufgehoben. Im Zuge dieses Insolvenzverfahrens wurden Forderungen von rund 1,98 Millionen Euro festgestellt, so der KSV von 1870.

Eine Sanierung der Freizeitanlagen CW GmbH mit Sitz in Zams sei laut Insolvenzantrag nicht vorgesehen, so der KSV weiter. Das Unternehmen habe dem Gericht mitgeteilt, keine operative Tätigkeit zu entfalten.

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Es geht wohl um Millionen
Als unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Freizeitanlagen CW GmbH & Co KG hafte die nun insolvente Gesellschaft für Verbindlichkeiten in Höhe von rund 1,95 Millionen Euro. Die endgültige Höhe der Verbindlichkeiten der Freizeitanlagen CW GmbH selbst stehe derzeit noch nicht fest.

Nach derzeitigem Stand sei laut Kreditschutzverband von 1870 jedoch davon auszugehen, dass sich die Gesamtverbindlichkeiten im Konkursverfahren auf mehr als zwei Millionen Euro belaufen werden.

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