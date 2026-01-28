Schnarchen nervt Partner und verkürzt Ihr Leben

„Etwa 15 Prozent der Bevölkerung sind in medizinisch relevanter Form betroffen“, berichtet der Schlafmediziner. „Schlafapnoe ist damit einer der häufigsten Gründe für eine Untersuchung im Schlaflabor – und die häufigste organische Schlafstörung überhaupt.“ Europäische Studien zeigen seit Jahren, dass die Erkrankung massiv unterschätzt wird.

Mit diesen Folgen müssen Betroffene rechnen

Dabei sind die Folgen alles andere als banal: Der wiederholte Sauerstoffmangel setzt Herz und Gefäßen zu. „Die obstruktive Schlafapnoe gilt als häufige Ursache für Bluthochdruck und erhöht das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Grund dafür ist der wiederholte Sauerstoffmangel während der Atempausen“, klärt der Neurologe auf.