Gefahr Atemaussetzer

Schnarchen nervt Partner und verkürzt Ihr Leben

Regeneration & Schlaf
28.01.2026 16:00
Nächtliches „Sägen“ und stille Sekunden – Schnarchen mit Atemaussetzern ist nicht harmlos!
Nächtliches „Sägen" und stille Sekunden – Schnarchen mit Atemaussetzern ist nicht harmlos!
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Ihr Partner schnarcht, dann tritt plötzlich Stille auf. Sekunden, die sich endlos anfühlen – bis ein lautes Luftholen die Nacht „zerreißt“. Was viele als nervige Gewohnheit abtun, ist ein ernst zu nehmendes Warnsignal. Denn Schlafapnoe und damit einhergehende Atemaussetzer schaden Herz, Hirn – und sogar der Potenz.

Schnarchen gilt landläufig als lästige, aber harmlose „Nachtmusik“. „Doch wenn es immer wieder durch längere Atempausen unterbrochen wird und danach ein lautes ‚Befreiungsschnarchen‘ folgt, deutet das auf eine sogenannte Schlafapnoe hin“, erklärt Schlafmediziner Dr. Michael Saletu. Dann ist „Schluss mit lustig“. Diese Warnsignale sollte man ernst nehmen!

Zu diesen gefährlichen Atemaussetzern kommt es, wenn nachts die Muskeln im Rachen so stark erschlaffen, dass die Atemwege zeitweise zusammenfallen, also kollabieren. Die Luft bleibt weg, der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt – und das Gehirn schlägt Alarm. Der Körper reißt sich dann selbst aus dem Schlaf, die Atemwege öffnen sich ruckartig, oft begleitet von einem kräftigen Schnarchgeräusch.

Meist bemerkt der Partner diese Atempausen, während die Betroffenen selbst nur selten das plötzliche Aufschrecken mit lautem Schnarchgeräusch wahrnehmen.

Etwa 15 Prozent der Bevölkerung sind in medizinisch relevanter Form von einer Schlafapnoe betroffen.

Dr. Michael Saletu, Schlafmediziner und Neurologe

Bild: Eva Manhart

„Etwa 15 Prozent der Bevölkerung sind in medizinisch relevanter Form betroffen“, berichtet der Schlafmediziner. „Schlafapnoe ist damit einer der häufigsten Gründe für eine Untersuchung im Schlaflabor – und die häufigste organische Schlafstörung überhaupt.“ Europäische Studien zeigen seit Jahren, dass die Erkrankung massiv unterschätzt wird.

Mit diesen Folgen müssen Betroffene rechnen
Dabei sind die Folgen alles andere als banal: Der wiederholte Sauerstoffmangel setzt Herz und Gefäßen zu. „Die obstruktive Schlafapnoe gilt als häufige Ursache für Bluthochdruck und erhöht das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Grund dafür ist der wiederholte Sauerstoffmangel während der Atempausen“, klärt der Neurologe auf.

Sind Sie betroffen?
Typische Warnzeichen für eine Schlafapnoe
  • das Gefühl, morgens wie gerädert statt erholt aufzuwachen
  • ausgeprägte Tagesmüdigkeit
  • unwillkürliches Einschlafen beim Lesen, Fernsehen – oder schlimmer: am Steuer eines Fahrzeuges

Durch den chronisch schlechten Schlaf steigt zudem das Risiko für Depressionen. Auch sogenannte metabolische Störungen treten häufiger auf. Damit sind Störungen des Stoffwechsels gemeint, etwa Probleme mit dem Zucker- und Fettstoffwechsel. In der Folge entwickeln sich vermehrt Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2 und ungünstige Cholesterinwerte.

Die Behandlung der Schlafapnoe erfolgt meist mit einer Atemmaske (CPAP).
Die Behandlung der Schlafapnoe erfolgt meist mit einer Atemmaske (CPAP).

Potenz in Gefahr
Und, Achtung Männer: Auch die Potenz kann leiden, denn Schlafapnoe schädigt langfristig die Gefäße und beeinträchtigt die nächtliche Sauerstoffversorgung – beides wichtige Faktoren für die Erektionsfähigkeit. Studien zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen unbehandelter Schlafapnoe und erektiler Dysfunktion.

Lesen Sie auch:
Hinter nächtlichem Aufwachen verbergen sich mitunter auch körperliche Probleme.
Ursachen und Lösungen
Nachts aufgewacht – wie schlafe ich wieder ein?
21.01.2026
Untertags schlafen
Ein Nickerchen bringt‘s: Powernap macht schlau!
18.01.2026
Krone Plus Logo
Ruhiger Traum-Raum
Im Schlafzimmer darf es nicht zu „heiß“ hergehen!
15.01.2026

Wer den Verdacht hat, an Schlafapnoe zu leiden, sollte aktiv werden. „Dann ist eine Screening-Untersuchung beim Lungenfacharzt oder Neurologen sinnvoll. Übrigens bieten auch moderne Smartwatches inzwischen eine erste Screening-Funktion an“, so Dr. Saletu.

Die Behandlung erfolgt meist mit einer Atemmaske (CPAP), die nachts mit leichtem Überdruck die Atemwege offen hält. „Je nach Typ der Schlafapnoe können auch Eingriffe durch HNO-Ärzte, zahnmedizinische Lösungen oder künftig sogar Medikamente infrage kommen“, erklärt der Schlafmediziner. Ergänzend helfen mitunter Gewichtsreduktion, Verzicht auf Alkohol am Abend und Schlafen in Seitenlage.

Mehr Regeneration & Schlaf
Tipps vom Experten
Endlich wieder gut schlafen und erholt aufwachen
Ursachen und Lösungen
Nachts aufgewacht – wie schlafe ich wieder ein?
Untertags schlafen
Ein Nickerchen bringt‘s: Powernap macht schlau!
Krone Plus Logo
Ruhiger Traum-Raum
Im Schlafzimmer darf es nicht zu „heiß“ hergehen!

