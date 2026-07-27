Hoher Sachschaden
Deutschland: Tornado beschädigt Dutzende Gebäude
Ein Tornado hat am Sonntagabend in der deutschen Kleinstadt Glückstadt im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein und in deren näheren Umgebung zahlreiche Gebäude beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstanden Sachschäden in sechs- bis siebenstelliger Höhe.
Dächer wurden abgedeckt, Oberleitungen beschädigt und Gartenhäuser aus ihrer Verankerung gerissen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nach Angaben der Polizeidirektion Itzehoe registrierten Einsatzkräfte ersten Schätzungen zufolge Schäden an etwa 40 bis 50 Gebäuden. Verletzt habe sich niemand. Eine Person erlitt nach Angaben der Polizei einen Nervenzusammenbruch und erhielt vorübergehend medizinische Betreuung.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigte, dass es sich um einen Tornado handelte. Besonders starke Schäden sind nach Angaben der Polizei in einem Industriegebiet entstanden. Dort habe der Sturm das Dach einer Halle nahezu vollständig abgedeckt. Umherfliegende Dachteile hätten anschließend weitere Industriegebäude und Anlagen erheblich beschädigt.
„Wir sind gegen 19 Uhr alarmiert worden“, sagte der Wehrführer der Glückstädter Feuerwehr, in der Spitze seien 120 Einsatzkräfte beteiligt gewesen. Der Einsatz sei in der Nacht auf Montag gegen 2 Uhr beendet worden.
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