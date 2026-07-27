Deutschland: Tornado beschädigt Dutzende Gebäude

Dächer wurden abgedeckt, Oberleitungen beschädigt und Gartenhäuser aus ihrer Verankerung gerissen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nach Angaben der Polizeidirektion Itzehoe registrierten Einsatzkräfte ersten Schätzungen zufolge Schäden an etwa 40 bis 50 Gebäuden. Verletzt habe sich niemand. Eine Person erlitt nach Angaben der Polizei einen Nervenzusammenbruch und erhielt vorübergehend medizinische Betreuung.