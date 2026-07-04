Grillen, Alkohol und später Sport als Schlafräuber

Auch Eis darf natürlich nicht fehlen, wenn man an sommerliche Genüsse denkt. Als kleine Erfrischung spricht nichts dagegen. Wer jedoch nur die gefrorene Leckerei isst, und das auch noch abends, liefert dem Körper vor allem Zucker, aber kaum Eiweiß oder Ballaststoffe. Das kann den Blutzucker rasch ansteigen und später wieder abfallen lassen – nicht unbedingt die beste Voraussetzung für eine ruhige Nacht. Besser ist ein leichtes Abendessen mit Gemüse, Salat oder Naturjoghurt und Eis nur als kleine Nachspeise.