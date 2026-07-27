Autsch! Jacob Elordi hat beide Fersen gebrochen

Als Heathcliff in „Wuthering Heights“ war er stattdessen mit Kunst-Krätze und Schmutz bedeckt. Wieder wollte er sich das Make-up nicht entfernen, sondern sich einfach nur die Füße waschen. „Ich dachte: ,Das mache ich nicht noch einmal. Ich werde meine Füße jeden Abend richtig reinigen und am nächsten Tag frisch zur Arbeit kommen.‘ Also begann ich meine Füße zu waschen, lehnte mich zurück und verbrannte mir den Rücken am heißen Drehknopf. Ich sprang schreiend auf, und die Haut an meinem Rücken wurde aufgerissen. Als ich am Montag zur Arbeit kam, hatte ich eine Verbrennung zweiten Grades.“