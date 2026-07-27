Autsch! Jacob Elordi hat beide Fersen gebrochen

Auweia, was für ein Geheimnis! Jacob Elordi hat monatelang verschwiegen, dass er sich Anfang des Jahres bei einem ziemlich kuriosen Unfall gleich beide Fersen gebrochen hat.
Kein Wunder also, dass der „Wuthering Heights“-Star seinen geplanten Auftritt als Jurymitglied bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai kurzfristig absagen musste. Damals war nur von einer geheimnisvollen Verletzung die Rede. Jetzt packt der 29-Jährige endlich aus: Hinter der Absage steckte keine Kleinigkeit, sondern gleich mehrere Brüche in beiden Füßen.
Bei einem Auftritt in „Jimmy Kimmel Live!“ erklärte er: „Ich habe mir Anfang dieses Jahres beide Fersen gebrochen. Reden wir nicht darüber. Es ist wie bei ,Fight Club‘. Ich bin von irgendetwas heruntergesprungen.“ Jacob verriet weiter, dass er während der Dreharbeiten zur letzten Staffel seiner erfolgreichen Fernsehserie „Euphoria“ einen Gips und einen einen orthopädischen Stiefel tragen musste.
Mit seinem „Fight Club“-Vergleich spielte Jacob Elordi auf einen berühmten Kultfilm aus dem Jahr 1999 an. Darin gibt es einen geheimen Untergrund-Kampfclub, über den die Mitglieder mit niemandem sprechen dürfen. Der Satz „Die erste Regel des Fight Club: Man spricht nicht über den Fight Club“ wurde zu einem der bekanntesten Filmzitate überhaupt.
Trug Gips als Zehe abgeschnitten wurde
Dabei spiegelte die Kunst das echte Leben wider, denn auch seine Figur Nate erlitt eine schwere Fußverletzung. Der Schauspieler scherzte: „Ich trug gleichzeitig einen Gips und einen ,Moonboot‘, als Nate die Zehen abgeschnitten wurden. Alle hielten es für urkomisch und sagten: ,Oh, Method Acting. Du hast Method Acting gemacht.‘ Und ich meinte nur: ,Ja, ich habe mir den Zeh abgeschnitten.‘“
Jacobs Figur Nate wird von Naz, gespielt von Jack Topalian, ein Zeh abgeschnitten. Dafür benutzten sie eine Zange, um einen künstlichen Zeh abzutrennen. Topalian sagte zuvor der Kolumne „Page Six“ der ‘New York Post‘: „Meine Figur hat großen Spaß daran, ein bestimmtes Körperteil abzuschneiden. Die Zange, die sie mir gegeben haben, hat ziemlich scharfe Kanten. Deshalb musste ich sehr vorsichtig sein, denn an einer Stelle lege ich sie tatsächlich um Jakes Zeh. Wenn ich etwas zu fest zugedrückt hätte, hätte sie ihm buchstäblich den Zeh abgeschnitten. Aber alles ist gut gegangen! Es gab keine Pannen und keine Unfälle.“
Schmerzhafte Rückenverletzung
Elordi ist, was Verletzungen betrifft, ein richtiger Pechvogel. Auch bein den Dreharbeiten zu „Wuthering Heights“ passierte ihm ein schmerzhaftes Missgeschick. Er sagte dem Magazin „Esquire“: „Die ganze Geschichte ist die, dass ich bei den Dreharbeiten zu ,Frankenstein‘ ständig so viel Make-up an den Fingern und Füßen hatte. Ich ließ es während der gesamten Dreharbeiten drauf, weil ich keine Lust hatte, alles abzuwaschen.“
Als Heathcliff in „Wuthering Heights“ war er stattdessen mit Kunst-Krätze und Schmutz bedeckt. Wieder wollte er sich das Make-up nicht entfernen, sondern sich einfach nur die Füße waschen. „Ich dachte: ,Das mache ich nicht noch einmal. Ich werde meine Füße jeden Abend richtig reinigen und am nächsten Tag frisch zur Arbeit kommen.‘ Also begann ich meine Füße zu waschen, lehnte mich zurück und verbrannte mir den Rücken am heißen Drehknopf. Ich sprang schreiend auf, und die Haut an meinem Rücken wurde aufgerissen. Als ich am Montag zur Arbeit kam, hatte ich eine Verbrennung zweiten Grades.“
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