Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Am Sonntag ist im Einkaufszentrum „Madam“ im russischen Ramenskoje bei Moskau ein Großbrand ausgebrochen. Als die sich rasch ausbreitenden Flammen schließlich einen Pyrotechnik-Laden erreichten, löste dies eine Serie spektakulärer Feuerwerksexplosionen aus (siehe Video oben).
Das Feuer brach gegen 2 Uhr nachts aus, nachdem – Berichten zufolge – zuvor ein benachbartes privates Wohngebäude Feuer gefangen hatte. Die Flammen griffen dann auf das Einkaufszentrum über.
Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz
Das Feuer zerstörte knapp 2000 Quadratmeter des zweistöckigen Gebäudes, bevor die Feuerwehr, die mit Dutzenden Kräften und 15 Einsatzfahrzeuge im Einsatz war, den verheerenden Brand unter Kontrolle bringen konnten.
In sozialen Medien verbreiteten sich Aufnahmen des brennenden Gebäudes, bei denen im dichten schwarzen Rauch wiederholt, lautstark gezündete Feuerwerksraketen in den Nachthimmel schossen.
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