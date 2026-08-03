Flugverbindung Graz-Wien soll gestrichen werden

Seit Jahren wird über das Aus der AUA-Flugverbindung zwischen Graz und Wien debattiert, jetzt dürfte es fix sein: Bei einer Pressekonferenz der Airline am Dienstag soll die Einstellung verkündet werden.
Sei es aus Gründen des Klimaschutzes oder der Wirtschaftlichkeit: Über Inlandsflüge wird in Österreich seit Jahren heiß debattiert, so auch über die AUA-Verbindung zwischen Graz und Wien. Jetzt dürfte das Ende tatsächlich besiegelt sein.
Am Dienstag soll die AUA im Zuge einer Pressekonferenz zur Halbjahresbilanz die Einstellung der Flugverbindung bekannt geben. Darüber sei man letzte Woche vorab informiert worden, heißt es aus dem Büro des Grazer Beteiligungsstadtrates Manfred Eber. Nachsatz: Im Zuge dessen werde es aber an anderer Stelle auch zu Verbesserungen kommen, Näheres könne man noch nicht sagen.
Einstellung vermutlich schon im Herbst
Bereits im Frühjahr betonte AUA-Chefin Annette Mann bei einer Pressekonferenz, dass die Passagierzahlen bei Inlandsflügen am Airport Graz – sowie auch bei anderen Bundesländer-Flughäfen – rückläufig seien bzw. die Verbindungen für die Austrian Airlines nicht rentabel seien.
Details zu der Einstellung werden bei der Pressekonferenz am Dienstag bekannt gegeben. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass die Änderungen schon mit dem kommenden Winterflugplan schlagend werden.
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