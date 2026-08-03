Flugverbindung Graz-Wien soll gestrichen werden

Einstellung vermutlich schon im Herbst

Bereits im Frühjahr betonte AUA-Chefin Annette Mann bei einer Pressekonferenz, dass die Passagierzahlen bei Inlandsflügen am Airport Graz – sowie auch bei anderen Bundesländer-Flughäfen – rückläufig seien bzw. die Verbindungen für die Austrian Airlines nicht rentabel seien.

Details zu der Einstellung werden bei der Pressekonferenz am Dienstag bekannt gegeben. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass die Änderungen schon mit dem kommenden Winterflugplan schlagend werden.