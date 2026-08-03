Menschenhandel, Gewalt
Skandal um Ex-Harrods-Chef: Betroffene melden sich
Das britische Innenministerium hat vier Klägerinnen gegen den verstorbenen früheren Harrods-Besitzer als Opfer von Menschenhandel anerkannt. Die ersten Vorwürfe gegen Mohamed Al-Fayed waren im September 2024 durch eine Dokumentation bekannt geworden. Seither meldeten sich zahlreiche weitere mutmaßliche Betroffene.
Die meisten von ihnen arbeiteten bei Harrods in London oder in anderen Unternehmen Al-Fayeds, darunter im Hotel „Ritz“ in Paris. Dutzende Frauen werfen dem verstorbenen früheren Besitzer des Londoner Kaufhauses Vergewaltigung, sexuelle Gewalt und sexuelle Ausbeutung vor. Zwischen Mai und Juni hat das britische Innenministerium nun auch vier Klägerinnen als Opfer von Menschenhandel anerkannt.
Gemeinsam mit seinem Bruder Salah Al-Fayed soll Al-Fayed ein organisiertes System sexueller Ausbeutung betrieben haben, ähnlich wie Jeffrey Epstein. Alleine in Großbritannien gaben 157 Frauen an, von Mohamed Al-Fayed missbraucht worden zu sein. Die Fälle erstrecken sich über einen Zeitraum von 35 Jahren. Die jungen Frauen seien gezielt ausgewählt, isoliert und kontrolliert worden, sagte Anwältin Caroline Joly.
Dutzende Entschädigungen gezahlt
Das Luxuskaufhaus Harrods hat dutzenden Frauen Entschädigungen gezahlt. Die britische Polizei hat seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe sechs Menschen verhört, die Al-Fayeds kriminelle Taten ermöglicht haben sollen. Vier unter den Pseudonymen Isabella, Justine, Elizabeth und Margo auftretende Frauen haben gemeinsam die Organisation No One Above gegründet, um mutmaßliche Opfer zu unterstützen.
Mohamed Al-Fayed stand in den 90er-Jahren auch wegen seines Sohns Dodi im Fokus der Öffentlichkeit, dem damaligen Lebensgefährten der britischen Prinzessin Diana. Dodi Al-Fayed kam 1997 gemeinsam mit Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Mohamed Al-Fayed starb 2023 im Alter von 94 Jahren.
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