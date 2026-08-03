Skandal um Ex-Harrods-Chef: Betroffene melden sich

Die meisten von ihnen arbeiteten bei Harrods in London oder in anderen Unternehmen Al-Fayeds, darunter im Hotel „Ritz“ in Paris. Dutzende Frauen werfen dem verstorbenen früheren Besitzer des Londoner Kaufhauses Vergewaltigung, sexuelle Gewalt und sexuelle Ausbeutung vor. Zwischen Mai und Juni hat das britische Innenministerium nun auch vier Klägerinnen als Opfer von Menschenhandel anerkannt.