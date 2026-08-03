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Bargeld-Schock

Welche Bankomaten das Auszahllimit reduziert haben

Wirtschaft
03.08.2026 17:18
Kunden erhalten bei einem privaten Betreiber weniger Geld ausbezahlt.
Kunden erhalten bei einem privaten Betreiber weniger Geld ausbezahlt.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Lisa Marie Wögerbauer
Von Lisa Marie Wögerbauer

Ein privater Bankomatbetreiber hat das Auszahlungslimit von 400 auf 200 Euro halbiert. Wer an diesen Automaten mehr Bargeld benötigt, muss mitunter zweimal abheben. Was das für Konsumenten bedeutet und an welchen Bankomaten man noch wie gewohnt abheben kann.

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Wer am Bankomaten schnell 400 Euro abheben möchte, erlebt mancherorts eine Überraschung: Bei einigen Geldautomaten eines privaten Bankomatbetreibers reicht ein einziger Vorgang nicht mehr aus – der Betrag muss nun auf zwei Auszahlungen aufgeteilt werden.

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