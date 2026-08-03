Hitradio Ö3 setzt in Werbespot auf KI-Musik

Nicht viel zu spüren ist von dieser Menschlichkeit in einem Werbespot, der auf Social Media und in Kinos läuft und – gekennzeichnet – mit KI-Musik hinterlegt wird. Uns stellten sich daraufhin Fragen. Ist es für einen öffentlich-rechtlichen Musiksender, der von Gebührenzahlern finanziert wird, erstrebenswert, KI-Musik anstatt menschengemachter Musik zu verwenden? Wie passt die praktische Umsetzung zu den „menschelnden“ Aussagen des Marketingchefs? Wie geht man mit Kritik von Musikern, Hörern und Usern um, die sich vom größten Sender des Landes auch menschengemachte Musik erwarten?