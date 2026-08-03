Tauchgang im Bodensee endet für Paar tödlich

Jede Hilfe kam zu spät

Wie die deutsche Wasserschutzpolizei mitteilte, verlor der 64-Jährige bereits während des Aufstiegs das Bewusstsein. Seine 46-jährige Partnerin wurde kurz darauf an Land bewusstlos. Obwohl Hilfe sofort zur Stelle war und umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden, verstarben die beiden an der Unglücksstelle. Noch sind viele Fragen offen, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.