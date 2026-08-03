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Notaufstieg erfolglos

Tauchgang im Bodensee endet für Paar tödlich

Vorarlberg
03.08.2026 17:11
Für das Paar kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild).
Für das Paar kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild).(Bild: Bodenseebhörde)

Tragödie am deutschen Ufer des Bodensees: Eine 46-jährige Frau und ihr 64 Jahre alter Partner kamen bei einem Tauchgang ums Leben. Nach einem Notaufstieg aus rund 80 Metern Tiefe verstarben beide noch am Unglücksort. 

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Ereignet hat sich das Unglück am Sonntag an einem Tauchplatz nahe der baden-württembergischen Stadt Überlingen. Eine 46-jährige Taucherin war dort gemeinsam mit ihrem 64-jährigen Begleiter bis in eine Tiefe von rund 80 Metern abgestiegen. Aus bislang unbekannter Ursache leitete das Duo dann einen Notaufstieg ein.

Jede Hilfe kam zu spät
Wie die deutsche Wasserschutzpolizei mitteilte, verlor der 64-Jährige bereits während des Aufstiegs das Bewusstsein. Seine 46-jährige Partnerin wurde kurz darauf an Land bewusstlos. Obwohl Hilfe sofort zur Stelle war und umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden, verstarben die beiden an der Unglücksstelle. Noch sind viele Fragen offen, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

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