Ceuta-Krise: Schieder attackiert Spanien-Kritiker

Der Migrationsansturm auf die spanische Exklave Ceuta sorgt nun auch in Österreich für politischen Streit. Während Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) gemeinsam mit zahlreichen EU-Staats- und Regierungschefs Spaniens Migrationspolitik kritisierte, hält SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder die Aufregung für überzogen. Er sieht vor allem Marokko in der Verantwortung – und warnt davor, sich von dem Land unter Druck setzen zu lassen.