Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Unangebracht“

Ceuta-Krise: Schieder attackiert Spanien-Kritiker

Außenpolitik
03.08.2026 16:39
Die Ceuta-Krise entzweit Österreichs Politik – scharfe Kritik kommt nun von EU-Delegationsleiter ...
Die Ceuta-Krise entzweit Österreichs Politik – scharfe Kritik kommt nun von EU-Delegationsleiter Andreas Schieder.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Migrationsansturm auf die spanische Exklave Ceuta sorgt nun auch in Österreich für politischen Streit. Während Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) gemeinsam mit zahlreichen EU-Staats- und Regierungschefs Spaniens Migrationspolitik kritisierte, hält SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder die Aufregung für überzogen. Er sieht vor allem Marokko in der Verantwortung – und warnt davor, sich von dem Land unter Druck setzen zu lassen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Schieder kritisierte am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck das „aufgeregte Verhalten einiger“ in der Debatte. Es handle sich bei der Auseinandersetzung auch um ein politisches Thema gegenüber dem spanischen Premierminister Pedro Sánchez. Offenbar wolle man das sozialistisch regierte Spanien kritisieren, obwohl dieses die „niedrigste Inflation in ganz Europa sowie ein massives Wirtschaftswachstum“ habe.

Schieder: „Aufgeregtheit vollkommen unangebracht“
Besonders die Diskussion darüber, ob angesichts der Ereignisse Schengen außer Kraft gesetzt werden könnte, hält Schieder für falsch. Eine solche „Aufgeregtheit“ sei „vollkommen unangebracht“ und habe lediglich Nervosität bei den europäischen Bürgern verursacht.

So fatal die Bilder des Sturms auf das in Afrika befindliche Ceuta auch wirkten, der ...
So fatal die Bilder des Sturms auf das in Afrika befindliche Ceuta auch wirkten, der tatsächliche Effekt auf die Migration in Europa ist verschwindend gering.(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)

Zudem verwies der SPÖ-Politiker darauf, dass die Menschen in Ceuta und damit nicht an einer Schengen-Grenze gewesen seien. Die Debatte über mögliche Konsequenzen für den Schengen-Raum sei daher aus seiner Sicht nicht angebracht.

Hinter dem Migrationsansturm sieht Schieder zudem gezielte Desinformation. Um politischen Druck auf Spanien und Europa auszuüben, seien bewusst Fehlinformationen im Internet verbreitet worden, die zur Flüchtlingswelle geführt hätten.

Marokko in der Verantwortung
Die Verantwortung sieht Schieder jedenfalls bei Marokko. Das Land müsse die Menschen zurücknehmen und „diese immer wiederkehrenden Aktionen einstellen“. Europa dürfe sich nicht von einzelnen Ländern erpressen lassen, so seine Forderung.

Gleichzeitig sprach sich Schieder für eine gemeinsame europäische Grenzpolitik aus. Es brauche Regelungen für einen kontrollierten Zuzug, die Menschenrechte respektierten, zugleich aber klar machten, dass der Zuzug nach Europa „stark begrenzt“ sei.

Lesen Sie auch:
Als „inakzeptabel“ bezeichnete nicht nur EU-Migrationskommissar Magnus Brunner die Lage in der ...
EU-Kommissar Brunner:
„Praktisch alle wieder von Ceuta zurückgekehrt“
31.07.2026
Wut nach Ceuta-Chaos
Spanien teilt in Brandbrief gegen EU-Partner aus
01.08.2026
Marokko betont:
Falschmeldungen lösten Ansturm auf Ceuta aus
03.08.2026

Lopatka: „Falsche Seite“
Die Aussagen sorgten umgehend für Widerspruch innerhalb der österreichischen Politik. ÖVP-EU-Delegationsleiter Reinhold Lopatka warf Schieder vor, sich in der Migrationsfrage auf die falsche Seite zu stellen. „Wer Spanien in dieser Situation verteidigt, stellt sich in der Migrationsfrage auf die falsche Seite“, erklärte Lopatka.

Spanien entferne sich mit seiner Politik immer weiter von den übrigen Mitgliedstaaten und sende die falschen Signale aus. „Wer illegale Einreisen belohnt, bekommt mehr illegale Einreisen“, so der ÖVP-Politiker. In einem Punkt stimmte Lopatka Schieder allerdings ausdrücklich zu: Auch aus seiner Sicht dürfe sich Europa von Marokko nicht erpressen lassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
03.08.2026 16:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Top 3

Gelesen

Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
169.001 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
141.811 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
110.366 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Mehr Außenpolitik
„Unangebracht“
Ceuta-Krise: Schieder attackiert Spanien-Kritiker
Deutschkurse etc.
Schumann fordert frühere Integration junger Mütter
US-Medien berichten
Sucht Verbündete! Bettelt Infantino nun bei Trump?
Krone Plus Logo
Terrorismus-Experte
Wie sicher sind wir in Europa, Herr Neumann?
„Nicht mit der SPÖ“
Mattle: Pensionsantritt erst nach 45 Arbeitsjahren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf