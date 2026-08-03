Influencerin für Predigt aus Flugzeug geworfen

Der Mitarbeiter entgegnete, dass sich die Crew mit ihr an Bord nicht mehr sicher fühle. Lynn reagierte spöttisch: „Ach du meine Güte, ich wusste gar nicht, dass die Botschaft von Jesus Christus gefährlich ist. Ist sie vielleicht eine Waffe?“ Während sie ihre Sachen zusammenpackte und von zwei Flughafenmitarbeitern begleitet wurde, erklärte sie, ihre Predigt sei Teil einer „spirituellen Kriegsführung“ gewesen, weil „Dämonen den Namen Jesus nicht mögen“.