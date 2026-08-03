Sieben Spieler zu viel! Adi Hütter sortiert aus

„Ich will einen Kader von 22, 23 Feldspielern plus Torhüter“, meinte Hütter während der Saisonvorbereitung. „Ich will keinen 30-Mann-Kader, weil ich keine Lust habe, mit 28, 30 oder 32 Spielern zu trainieren. Wir spielen nur Bundesliga und DFB-Pokal. Deswegen werden wir den Kader reduzieren müssen. Das ist für niemanden lustig, aber es ist halt so.“