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Sieben Spieler zu viel! Adi Hütter sortiert aus

Deutsche Bundesliga
03.08.2026 16:39
Frankfurt-Trainer Adi Hütter
Frankfurt-Trainer Adi Hütter(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ehe Adi Hütter Ende August mit Frankfurt in die Bundesliga-Saison startet, sollen erst einige Kader-Anpassungen getätigt werden. Wie die deutsche „Bild“ schreibt, sei dem Neo-Coach das aktuelle Aufgebot zu groß, sieben Namen soll die Streichliste der Eintracht umfassen. 

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„Ich will einen Kader von 22, 23 Feldspielern plus Torhüter“, meinte Hütter während der Saisonvorbereitung. „Ich will keinen 30-Mann-Kader, weil ich keine Lust habe, mit 28, 30 oder 32 Spielern zu trainieren. Wir spielen nur Bundesliga und DFB-Pokal. Deswegen werden wir den Kader reduzieren müssen. Das ist für niemanden lustig, aber es ist halt so.“

Heißt: Der eine oder andere Profi wird sich wohl bald eine neue Bleibe suchen müssen. Vor allem Niels Nkounkou, Ellyes Skhiri, Junior Dina Ebimbe, Michy Batshuayi, Noel Futkeu, Jessic Ngankam und Elye Wahi seien gefährdet, aus dem Kader gestrichen zu werden, heißt es aus Deutschland. 

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