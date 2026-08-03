Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Zahlen

93.706 statt 110.678: Minus bei Fluggästen in Linz

Oberösterreich
03.08.2026 15:39
Der Frankfurt-Flug ließ die Zahlen nicht steigen.
Der Frankfurt-Flug ließ die Zahlen nicht steigen.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Der Sinkflug geht weiter: Trotz der mit Millionen geförderten neuen Flugverbindung nach Frankfurt hat der Flughafen Linz im ersten Halbjahr deutlich weniger Passagiere gezählt als im Vorjahr. Die Grünen erhöhen nun den politischen Druck und verlangen detaillierte Zahlen zur Auslastung der umstrittenen Strecke.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei der Anzahl der Passagiere reiht sich der Flughafen Linz in eine bundesweite Entwicklung ein: Bis auf Salzburg und Innsbruck ging die Zahl der Fluggäste an allen heimischen Airports zurück. Das zeigen Zahlen, die am Montag von der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen veröffentlicht wurden.

Am Flughafen Linz lag das Passagieraufkommen in den ersten sechs Monaten des Jahres bei 93.706 Flugreisenden – also weit unter 100.000 Fluggästen. Zum Vergleich: Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 110.678 Passagiere. Das Minus beträgt also 15,3 Prozent und fällt im Vergleich mit den anderen fünf Airports am höchsten aus. Die Auslastung steigern konnten Innsbruck (656.879 Pax; plus 4,2 Prozent) und Salzburg (jetzt 962.088, plus 2,8 Prozent).

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Von einer Erholung kann also keine Rede sein – weshalb die Grünen im Landtag Airport-Aufsichtsratschef und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) in die Pflicht nehmen. In einer Anfrage will die Partei alle Details zur mit 36 Millionen Euro subventionierten Linz-Frankfurt-Verbindung wissen – etwa wie viele Sitzplätze angeboten wurden und wie viele Passagiere dann tatsächlich befördert wurden.

Lesen Sie auch:
Das ist der erste Flieger der dänischen Airline DAT, der am Sonntag nach Frankfurt abhob. ...
Strecke soll wachsen
Linz-Frankfurt-Flüge: 25 Passagiere am zweiten Tag
30.03.2026

Airport-Sprecher Ingo Hagedorn sagt zum Rückgang: „2025 hat die AUA in Kooperation mit Braathens die Strecke 21-mal wöchentlich bedient. 2026 wurde die Verbindung erst am 29. März wieder aufgenommen, das heißt, dass uns die Frankfurt-Passagiere für die Monate Januar bis Ende März fehlen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.08.2026 15:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Newsletter
Top 3

Gelesen

Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
169.001 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
141.811 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
110.366 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Mehr Oberösterreich
Linzer nicht geständig
Selbst gezogene Polizeiwaffe stoppte Raser nicht
Neue Zahlen
93.706 statt 110.678: Minus bei Fluggästen in Linz
Welser Sanitärhändler:
„Wir investieren jetzt in schwierigen Zeiten“
Das sagt Didi Kühbauer
Hammerlos, aber „im Fußball kann vieles passieren“
Für Schlangen und Co.
Sachkundenachweis jetzt auch für Reptilien nötig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf