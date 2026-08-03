93.706 statt 110.678: Minus bei Fluggästen in Linz

Am Flughafen Linz lag das Passagieraufkommen in den ersten sechs Monaten des Jahres bei 93.706 Flugreisenden – also weit unter 100.000 Fluggästen. Zum Vergleich: Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 110.678 Passagiere. Das Minus beträgt also 15,3 Prozent und fällt im Vergleich mit den anderen fünf Airports am höchsten aus. Die Auslastung steigern konnten Innsbruck (656.879 Pax; plus 4,2 Prozent) und Salzburg (jetzt 962.088, plus 2,8 Prozent).