Die Austrianer haben ihre Feuertaufe bestanden

Die letzten Bälle in die Box

„Wenn wir uns gut coachen und organisiert sind, sind wir schwer zu bespielen.“ Spielerisch gibt es sicherlich Luft nach oben, auch wenn die Mannschaft ansatzweise zeigte, dass sie auf ein schnelles Umschaltspiel setzt und über die Flügel für Gefahr sorgen kann. „Bei den letzten Bällen in die Box haben wir sicher noch Verbesserungspotenzial“, konstatierte auch Trainer Mader.