Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beim Liga-Comeback

Die Austrianer haben ihre Feuertaufe bestanden

Bundesliga
03.08.2026 15:55
Die Lustenauer Austria durfte sich zum Auftakt über einen Punkt freuen.
Die Lustenauer Austria durfte sich zum Auftakt über einen Punkt freuen.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Zufriedenheit und Erleichterung herrschten in Lustenau nach dem 1:1 gegen die SV Ried. Nicht nur wegen des Punktegewinns, sondern vor allem wegen des Auftretens der Mannschaft. Die Austria ist auf Anhieb in der Liga angekommen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das war die wichtigste Erkenntnis, wie auch Sportdirektor Dieter Alge bestätigt: „Wir wussten ja nicht genau, wo wir stehen.“ Alle Spieler, die von Beginn an spielten und auch jene, die eingewechselt wurden, haben ihre Bewährungsprobe bestanden. Immerhin war für fünf Akteure die Bundesliga bis Sonntag absolutes Neuland.

Markus Mader durfte mit der Rückkehr in die Bundesliga durchaus zufrieden sein.
Markus Mader durfte mit der Rückkehr in die Bundesliga durchaus zufrieden sein.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Einstudierte Mechanisem greifen
Gut funktioniert hat etwa das Kollektiv. Jeder arbeitete für jeden, als bestes Beispiel diente Premierentorschütze Dominik Weixelbraun, der immer wieder hinten aushalf. Man sah, dass das Team zum Großteil seit Beginn der Vorbereitung zusammen ist und einstudierte Mechanismen bereits greifen. Elemente, auf die Trainer Markus Mader verstärkt setzen will.

Lesen Sie auch:
Remis gegen Ried
Video: Lustenau punktet beim Bundesliga-Comeback
03.08.2026
Umkämpfte Partie
Aufsteiger Austria Lustenau holt Punkt gegen Ried
02.08.2026

Die letzten Bälle in die Box
„Wenn wir uns gut coachen und organisiert sind, sind wir schwer zu bespielen.“ Spielerisch gibt es sicherlich Luft nach oben, auch wenn die Mannschaft ansatzweise zeigte, dass sie auf ein schnelles Umschaltspiel setzt und über die Flügel für Gefahr sorgen kann. „Bei den letzten Bällen in die Box haben wir sicher noch Verbesserungspotenzial“, konstatierte auch Trainer Mader.

Noch zu viele Freiräume
Zudem wurden den Innviertlern phasenweise zu viele Räume gelassen – so kam beispielsweise Nasrawe beim Ausgleich aus 18 Metern völlig frei zum Schuss. In Summe überwiegt aber das Positive, das Lust auf mehr macht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
03.08.2026 15:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
169.001 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
141.811 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
110.366 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Mehr Bundesliga
Beim Liga-Comeback
Die Austrianer haben ihre Feuertaufe bestanden
Überraschung in Graz
GAK-Paukenschlag: Sportchef Wawra nimmt Auszeit
Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
Highlights im Video
Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
Remis gegen Ried
Video: Lustenau punktet beim Bundesliga-Comeback

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf