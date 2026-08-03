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Zukunft von US-Teamchef Pochettino ist entschieden

Fußball International
03.08.2026 16:56
US-Teamchef Mauricio Pochettino
US-Teamchef Mauricio Pochettino(Bild: AP/Abbie Parr)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Zukunft von Mauricio Pochettino ist entschieden. Die US-Fußballer setzen weiterhein auf den Argentinier, der die Mannschaft während der Heim-WM betreut hatte.

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Am Montag gab der Verband die Vertragsverlängerung mit dem 54-jährigen Argentinier bekannt, er soll nach dem Achtelfinaleinzug bei der jüngst zu Ende gegangenen Heim-WM die Auswahl auch zur Endrunde 2030 mit den Hauptgastgebern Marokko, Portugal und Spanien führen.

Pochettino, der in der Vergangenheit u.a. Tottenham, Paris Saint-Germain und Chelsea coachte, ist in den USA seit 2024 am Werk.

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