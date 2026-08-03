Zukunft von US-Teamchef Pochettino ist entschieden

Am Montag gab der Verband die Vertragsverlängerung mit dem 54-jährigen Argentinier bekannt, er soll nach dem Achtelfinaleinzug bei der jüngst zu Ende gegangenen Heim-WM die Auswahl auch zur Endrunde 2030 mit den Hauptgastgebern Marokko, Portugal und Spanien führen.