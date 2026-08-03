Was man jetzt im Wald darf, und was verboten ist

Der Waldbrand, der am Wochenende in Tragwein rund 280 Kameraden auf Trab hielt und sogar erfahrene Floriani sprachlos zurückließ, steckt vielen noch in den Knochen. Nicht gerade beruhigend auch der Nachsatz von Daniel Schützenhofer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Tragwein: „Bei der aktuellen Trockenheit ist es nur eine Frage der Zeit, bis wieder etwas brennt.“

Nun ist allergrößte Vorsicht angesagt. Schon seit dem Frühjahr sind in allen 17 Bezirken Oberösterreichs die Waldbrandschutzverordnungen in Kraft. Doch wo genau gelten die und welche Strafen drohen?