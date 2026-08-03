„Laufen lag mir schon auf Jamaika immer im Blut!“

„Denn Olympia war ein Desaster, eine Katastrophe. Diese Spiele haben mir niemals Spaß gemacht.“ Hier erzählt sie zum ersten Mal öffentlich, warum das so war: Im Semifinale lief sie mit 10,96 eine persönliche Bestzeit, kam ins Finale, ging in den Aufwärmbereich zurück. Dort aber gab es vom Jamaika-Coach keine Gratulation, keine Anerkennung. Im Gegenteil. „Er sagte mir, ich solle weggehen, ich sei nicht unter dem Zelt von Jamaika willkommen. Sie wollten mich dort nicht sehen.“ Der Hintergrund: Zwischen dem Jamaika-Team und jener Gruppe, in der Christania Williams trainierte, gab es immer extreme Spannungen. Selbst vor einem olympischen 100-m-Finale! „Ich war ganz allein auf mich gestellt, ich bekam keine Massage, keine Anweisungen, wusste nicht, was zu tun war. Ich war nur schockiert.“ Sie weinte, verkrampfte und wurde im Finale Letzte. „Das schmerzt noch heute.“