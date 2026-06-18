Eine Woche vegetarisch: So ging es den Teilnehmern

Eine Woche lang vollständig auf Fleisch verzichten: Unsere Community-Aktion ist zu Ende. Wie es unseren Lesern bei der Veggie-Challenge ergangen ist und welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben, lesen Sie hier.
Sieben Tage komplett ohne Fleisch: Unser großer Selbsttest mit Redakteurin Karin Rohrer-Schausberger ist vorbei. Hunderte „Krone“-Leser schlossen sich der Herausforderung an und nutzten die Chance, ihre Essgewohnheiten grundlegend zu hinterfragen.
Umstellung im Einkaufskorb
Fleischliebhaber wie Julia K. oder Andreas R. mussten vertraute Routinen im Supermarkt und in der Küche aufbrechen. In den ersten Tagen berichteten Leser wie Michaela U. oder Walter W. von einer spürbaren Umstellung.
Es war eine Umstellung, aber machbar.
„Krone“-Leserin Michaela U.
Nach dieser ersten Umstellungsphase stellte sich bei den meisten Teilnehmern eine Routine ein. Die positiven Effekte machten sich im Alltag schnell bemerkbar:
Teilnehmer wie Carian R. und Simona Z. gaben an, den Fleischkonsum auch in Zukunft drastisch reduzieren zu wollen.
Es war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben.
„Krone“-Leserin Nina Z.
Die Teilnahme an der Challenge hat sich für die Community auch abseits der gesundheitlichen Vorteile gelohnt. Vier Teilnehmer dürfen sich über ein Buch rund um das Thema Ernährung freuen.
Bleiben Sie gemeinsam mit uns dran!
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Wie ist es Ihnen ergangen? Welche vegetarischen Rezepte haben Sie für sich entdeckt? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungsberichte in den Kommentaren!
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