Georgina Rodríguez: Hier erfüllt sich ihr Traum!

Für Georgina Rodríguez könnte der Sommer derzeit kaum schöner sein. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Cristiano Ronaldo und der Familie genießt die Influencerin und Unternehmerin einen luxuriösen Urlaub – und dabei erfüllte sich die 32-Jährige jetzt einen Herzenswunsch, von dem sie schon lange geträumt hatte.
Auf Instagram teilte Georgina eine Reihe neuer Urlaubsfotos, die ihre Fans begeistern. Der Höhepunkt: Die Spanierin badet unter einem Wasserfall, umgeben von üppiger Natur. Zu den Bildern schrieb sie: „Märchen“ und verriet, wie besonders dieser Moment für sie war. „Es war immer mein Traum, unter einem Wasserfall zu baden“, schwärmte sie.
Die Aufnahmen zeigen Georgina sichtlich glücklich und entspannt. Für die Partnerin des portugiesischen Fußball-Superstars scheint sich damit ein lang gehegter Wunsch endlich erfüllt zu haben.
Hier ist Georginas Posting eingebunden:
Familienzeit mit Cristiano Ronaldo
Doch nicht nur das Naturerlebnis macht den Urlaub für Georgina unvergesslich. Auch die gemeinsame Zeit mit Cristiano Ronaldo und den Kindern steht im Mittelpunkt. In ihren Beiträgen zeigt sie den Fußballstar unter anderem beim Erkunden der Küste und teilte romantische Aufnahmen vom Meer bei Mondschein.
Versteckte Buchten und gutes Essen
Neben spektakulären Landschaften schwärmt Georgina auch von den kulinarischen Genüssen ihrer Reise. Frische Meeresfrüchte schmeckten direkt am Meer „noch besser“, schreibt sie. Außerdem habe die Familie in diesem Sommer zahlreiche versteckte Buchten entdeckt. Zu ihren persönlichen Favoriten zählt allerdings ein perfekt gegrilltes Rib-Eye-Steak, das sie als ihr absolutes Lieblingsessen bezeichnet.
Mit ihren neuen Urlaubseinblicken zeigt Georgina Rodríguez einmal mehr, dass für sie nicht nur Luxus zählt. Es sind vor allem besondere Erlebnisse mit ihrer Familie und lang gehegte Träume, die diesen Sommer für die Verlobte von Cristiano Ronaldo unvergesslich machen.
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