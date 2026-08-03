Georgina Rodríguez: Hier erfüllt sich ihr Traum!

Familienzeit mit Cristiano Ronaldo

Doch nicht nur das Naturerlebnis macht den Urlaub für Georgina unvergesslich. Auch die gemeinsame Zeit mit Cristiano Ronaldo und den Kindern steht im Mittelpunkt. In ihren Beiträgen zeigt sie den Fußballstar unter anderem beim Erkunden der Küste und teilte romantische Aufnahmen vom Meer bei Mondschein.