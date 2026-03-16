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Schritte-Challenge: So ging es den Teilnehmern

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16.03.2026 14:11
10 Tage lang haben „Krone“-Leser täglich mindestens 10.000 Schritte absolviert.
10 Tage lang haben „Krone“-Leser täglich mindestens 10.000 Schritte absolviert.(Bild: BGStock72 - stock.adobe.com)
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Von Community

Zehn Tage lang mehr Bewegung im Alltag: Unsere Community-Aktion ist zu Ende. Wie es unseren Lesern bei der 10.000 Schritte Challenge gegangen ist und welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben, lesen Sie hier.

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Hunderte „Krone“-Leser haben sich gemeinsam mit unserer Redakteurin Eva Greil-Schähs der Herausforderung gestellt. Das Ziel war klar definiert: Jeden Tag mussten mindestens 10.000 Schritte auf dem Zähler stehen. Teilnehmer wie Birgit D. und Margit S. erreichten dieses Ziel konsequent. Was für einige zunächst nach einem einfachen Spaziergang klang, wurde im Arbeitsalltag zu einer echten Aufgabe.

Der Kampf gegen die Trägheit
Die ersten Tage stellten für viele Teilnehmer eine Hürde dar. Der gewohnte Tagesablauf musste aktiv umgestellt werden. Leser wie Christa W. und Peter G. integrierten die Bewegung fest in ihren Alltag. In den Rückmeldungen wurde oft die Schwierigkeit betont, die Zeit für die zusätzliche Bewegung im Zeitplan zu finden. Einige Teilnehmer spürten die ungewohnte Belastung anfangs in den Beinen.

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Am Anfang war es Überwindung, aber jetzt gehört es zum Alltag!

„Krone“-Leser Helmut B.

In dieser ersten Phase stellt sich der Körper auf die erhöhte Aktivität ein. Wer diese Startphase konsequent durchzieht, bemerkt schnell Veränderungen im Wohlbefinden. Nachdem die Umstellung zur Routine wurde, berichtete die Mehrheit von einer positiven Veränderung:

  • Bessere Durchblutung: Die Beine fühlten sich weniger schwer an.
  • Höhere Konzentration: Die Bewegung an der frischen Luft steigerte die geistige Wachheit.
  • Bessere Laune: Die Zeit wurde für bewusste Pausen vom Bildschirm genutzt.

Gegen Ende der Woche änderte sich die Einstellung zur Bewegung grundlegend. Teilnehmer wie Manuela H. oder Mathilde K. lassen nun für viele Wege das Auto stehen.

Zitat Icon

Die Freude an der Bewegung entwickelt sich nahezu von selbst :-)

„Krone“-Leser Martin-Randolf E.

Belohnung für die Ausdauer
Besonders erfolgreich verlief die Challenge für drei Teilnehmer aus der Community. Martina S., Walter W. und Patrick P. dürfen sich jeweils über ein persönlich handsigniertes Buch von Philipp Jelinek freuen.

Am Ende der zehn Tage ziehen die Teilnehmer eine positive Bilanz. Regelmäßiges Gehen stabilisiert den Kreislauf und stärkt die Muskulatur. Wer das Schrittziel dauerhaft beibehält, profitiert von einem belastbareren Immunsystem. Die Rückmeldungen nach dem Abschluss der Challenge waren positiv. Viele berichteten von mehr Energie für den Feierabend und einer verbesserten Ausdauer im Alltag.

Bleiben Sie gemeinsam mit uns dran!
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Haben Sie die 10.000 Schritte auch erreicht? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungsberichte in den Kommentaren!

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