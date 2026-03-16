Schritte-Challenge: So ging es den Teilnehmern

Der Kampf gegen die Trägheit

Die ersten Tage stellten für viele Teilnehmer eine Hürde dar. Der gewohnte Tagesablauf musste aktiv umgestellt werden. Leser wie Christa W. und Peter G. integrierten die Bewegung fest in ihren Alltag. In den Rückmeldungen wurde oft die Schwierigkeit betont, die Zeit für die zusätzliche Bewegung im Zeitplan zu finden. Einige Teilnehmer spürten die ungewohnte Belastung anfangs in den Beinen.