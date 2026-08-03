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Königin Letizia: Das Geheimnis ihrer Mega-Muskeln

Royals
03.08.2026 16:00
Königin Letizia zog beim Atlàntida Film Fest alle Blicke auf sich. Erfahren Sie, mit welchem ...
Königin Letizia zog beim Atlàntida Film Fest alle Blicke auf sich. Erfahren Sie, mit welchem Training und welcher Ernährung die spanische Monarchin ihren athletischen Körper formt.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / AFP / JAIME REINA, EPA/BALLESTEROS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Beim Atlàntida Film Fest auf Mallorca zog Königin Letizia von Spanien erneut alle Blicke auf sich. In einem eleganten, asymmetrischen roten Kleid zog sie nicht nur stilistisch die Blicke auf sich, sondern lenkte die Aufmerksamkeit vor allem auf ihre außergewöhnliche körperliche Fitness.

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Der schulterfreie Schnitt des Carolina-Herrera-Kleides betonte ihren perfekt durchtrainierten Oberkörper, bei dem jeder einzelne Arm- und Schultermuskel prägnant zum Vorschein kam. Die eindrucksvolle Definition verdankt die Monarchin einer disziplinierten Kombination aus gezieltem Krafttraining, vielseitiger funktioneller Bewegung und einer konsequent entzündungshemmenden Ernährung.

Regelmäßig und intensiv
Das Fundament für ihre athletische Silhouette bildet Berichten zufolge ein intensives Krafttraining, das Letizia regelmäßig absolviert. Um die Muskeln straff und definiert zu halten, ohne dabei übermäßig an Masse aufzubauen, setzt sie im hauseigenen Fitnessstudio des Zarzuela-Palasts auf Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sowie mit Kurzhanteln.

Die Königin ist eine Erscheinung: Definierte Muskeln und eine perfekte Haltung trainiert sie mit ...
Die Königin ist eine Erscheinung: Definierte Muskeln und eine perfekte Haltung trainiert sie mit verschiedenen Sportarten.(Bild: EPA/BALLESTEROS)

Neben Klassikern wie Liegestützen, Trizeps-Dips und Bizepscurls gehören vor allem komplexe Kombinationsübungen mit hohen Wiederholungszahlen zu ihrem Programm. Zudem kommen häufig Widerstandsbänder zum Einsatz, mit denen sie gezielt die hintere Schulter- und Rückenmuskulatur kräftigt.

Das Fundament für ihre athletische Silhouette bildet ein intensives Krafttraining, das Letizia ...
Das Fundament für ihre athletische Silhouette bildet ein intensives Krafttraining, das Letizia regelmäßig absolviert.(Bild: AFP/JAIME REINA)

Yoga und Ausdauertraining 
Ergänzt wird das Hanteltraining durch funktionelle Disziplinen wie Iyengar-Yoga und Pilates, auf die die Königin seit vielen Jahren schwört. Die tiefen Körperspannungen dieser Einheiten sorgen für eine langgestreckte, geschmeidige Muskelstruktur und eine aufrechte Haltung. Für den nötigen Kalorienverbrauch und einen aktiven Stoffwechsel sorgen regelmäßige Ausdauereinheiten wie Indoor-Cycling und Joggingrunden im Schlossgarten.

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Damit die hart erarbeiteten Muskeln so deutlich sichtbar werden, ist jedoch ein sehr niedriger Körperfettanteil entscheidend. Hier überlässt die spanische Königin nichts dem Zufall und hält sich strikt an die Grundsätze der Perricone-Diät.

Königin Letizia von Spanien überreicht dem französischen Komponisten und Regisseur Alexandre ...
Königin Letizia von Spanien überreicht dem französischen Komponisten und Regisseur Alexandre Desplat den Preis „Master of Cinema“ während der Abschlussgala der 16. Ausgabe des Atlàntida Mallorca Film Festivals am 2. August 2026 in Palma de Mallorca.(Bild: AFP/JAIME REINA)

Entzündungshemmende Ernährungsform
Diese entzündungshemmende Ernährungsform setzt primär auf frischen Fisch wie Lachs, hochwertige Proteine, grünes Gemüse, Beeren und gesunde Fette. Stark verarbeitete Lebensmittel, Zucker, Fertiggerichte sowie Limonaden, Kaffee und Alkohol sind auf ihrem Speiseplan konsequent gestrichen. Das Zusammenspiel aus eiserner Trainingsdisziplin und einer extrem cleanen Ernährung macht Letizia damit einmal mehr zum fittesten Blickfang der royalen Welt.

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