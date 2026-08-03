Königin Letizia: Das Geheimnis ihrer Mega-Muskeln

Beim Atlàntida Film Fest auf Mallorca zog Königin Letizia von Spanien erneut alle Blicke auf sich. In einem eleganten, asymmetrischen roten Kleid zog sie nicht nur stilistisch die Blicke auf sich, sondern lenkte die Aufmerksamkeit vor allem auf ihre außergewöhnliche körperliche Fitness.
Der schulterfreie Schnitt des Carolina-Herrera-Kleides betonte ihren perfekt durchtrainierten Oberkörper, bei dem jeder einzelne Arm- und Schultermuskel prägnant zum Vorschein kam. Die eindrucksvolle Definition verdankt die Monarchin einer disziplinierten Kombination aus gezieltem Krafttraining, vielseitiger funktioneller Bewegung und einer konsequent entzündungshemmenden Ernährung.
Regelmäßig und intensiv
Das Fundament für ihre athletische Silhouette bildet Berichten zufolge ein intensives Krafttraining, das Letizia regelmäßig absolviert. Um die Muskeln straff und definiert zu halten, ohne dabei übermäßig an Masse aufzubauen, setzt sie im hauseigenen Fitnessstudio des Zarzuela-Palasts auf Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sowie mit Kurzhanteln.
Neben Klassikern wie Liegestützen, Trizeps-Dips und Bizepscurls gehören vor allem komplexe Kombinationsübungen mit hohen Wiederholungszahlen zu ihrem Programm. Zudem kommen häufig Widerstandsbänder zum Einsatz, mit denen sie gezielt die hintere Schulter- und Rückenmuskulatur kräftigt.
Yoga und Ausdauertraining
Ergänzt wird das Hanteltraining durch funktionelle Disziplinen wie Iyengar-Yoga und Pilates, auf die die Königin seit vielen Jahren schwört. Die tiefen Körperspannungen dieser Einheiten sorgen für eine langgestreckte, geschmeidige Muskelstruktur und eine aufrechte Haltung. Für den nötigen Kalorienverbrauch und einen aktiven Stoffwechsel sorgen regelmäßige Ausdauereinheiten wie Indoor-Cycling und Joggingrunden im Schlossgarten.
Damit die hart erarbeiteten Muskeln so deutlich sichtbar werden, ist jedoch ein sehr niedriger Körperfettanteil entscheidend. Hier überlässt die spanische Königin nichts dem Zufall und hält sich strikt an die Grundsätze der Perricone-Diät.
Entzündungshemmende Ernährungsform
Diese entzündungshemmende Ernährungsform setzt primär auf frischen Fisch wie Lachs, hochwertige Proteine, grünes Gemüse, Beeren und gesunde Fette. Stark verarbeitete Lebensmittel, Zucker, Fertiggerichte sowie Limonaden, Kaffee und Alkohol sind auf ihrem Speiseplan konsequent gestrichen. Das Zusammenspiel aus eiserner Trainingsdisziplin und einer extrem cleanen Ernährung macht Letizia damit einmal mehr zum fittesten Blickfang der royalen Welt.
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