Königin Letizia: Das Geheimnis ihrer Mega-Muskeln

Regelmäßig und intensiv

Das Fundament für ihre athletische Silhouette bildet Berichten zufolge ein intensives Krafttraining, das Letizia regelmäßig absolviert. Um die Muskeln straff und definiert zu halten, ohne dabei übermäßig an Masse aufzubauen, setzt sie im hauseigenen Fitnessstudio des Zarzuela-Palasts auf Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sowie mit Kurzhanteln.