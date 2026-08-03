Rotkreuzler filmte heimlich Mitarbeiter am Klo

Warum das Ganze? Darauf haben derzeit weder die Verantwortlichen des Roten Kreuzes noch die Ermittler eine konkrete Antwort. Fakt ist: Ein Mitarbeiter platzierte in der vergangenen Woche ein Mobiltelefon auf einer Herrentoilette der Rot-Kreuz-Zentrale in der Salzburger Sterneckstraße. Er ließ die Kamera des Handys offenbar im Dauermodus laufen und dürfte so etliche intime Aufnahmen seiner Arbeitskollegen gemacht haben.