Rotkreuzler filmte heimlich Mitarbeiter am Klo

Ein Mann und nunmehriger Ex-Mitarbeiter versteckte ein Handy samt Kamera auf der Männer-Toilette in der Salzburger Rot-Kreuz-Zentrale. Er dürfte unzählige intime Videos angefertigt haben, jetzt flog das Ganze auf. Welche Konsequenzen drohen dem Verdächtigen?
Warum das Ganze? Darauf haben derzeit weder die Verantwortlichen des Roten Kreuzes noch die Ermittler eine konkrete Antwort. Fakt ist: Ein Mitarbeiter platzierte in der vergangenen Woche ein Mobiltelefon auf einer Herrentoilette der Rot-Kreuz-Zentrale in der Salzburger Sterneckstraße. Er ließ die Kamera des Handys offenbar im Dauermodus laufen und dürfte so etliche intime Aufnahmen seiner Arbeitskollegen gemacht haben.
Die Rettungsorganisation spricht gegenüber der „Krone“ offen von einer „massiven Verletzung der Privatsphäre“ – und bestätigt damit den pikanten WC-Fund.
Verdächtiger fliegt aus Rettungsorganisation
Die Verantwortlichen betonen, umgehend reagiert zu haben. Anderslautenden Gerüchten tritt man entschieden entgegen. „Es wurden intern sofort alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen“, heißt es. Man durchsuchte die Räumlichkeiten genau, konnte allerdings keine weiteren Mobiltelefone oder gar Kameras entdecken. Der Mitarbeiter ist nicht mehr für das Rote Kreuz tätig, die restliche Belegschaft informiert.
Die Geschäftsführung meldete den Vorfall bei der Polizei, die Ermittlungen laufen. Dem Verdächtigen droht Ungemach: Den Erstellern derartiger „unbefugter Bildaufnahmen“ blühen Gefängnisstrafen von bis zu einem halben Jahr. Möglich sind auch saftige Geldbußen. „Wir kooperieren vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden“, versprechen die Rot-Kreuz-Verantwortlichen.
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