Anti-Zucker-Challenge: So ging es den Teilnehmern

03.03.2026 13:00
Eine Woche haben „Krone“-Leser auf Zucker verzichtet.
Eine Woche haben „Krone"-Leser auf Zucker verzichtet.
Porträt von Community
Von Community

Sieben Tage ohne Süßes: Unsere große Community-Aktion ist zu Ende. Die erste Woche ohne Zucker war alles andere als ein Honigschlecken. Wie es unseren Lesern bei der Anti-Zucker-Challenge ergangen ist und welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben, lesen Sie hier.

Hunderte „Krone“-Leser haben sich gemeinsam mit unserer Redakteurin der Herausforderung gestellt: Eine Woche lang konsequenter Verzicht auf industriellen Zucker. Was für viele zunächst nach einer kleinen Ernährungsumstellung klang, entpuppte sich für die Teilnehmer als echte Challenge mit Höhen und Tiefen. Doch die zahlreichen Berichte aus den vergangenen Tagen beweisen, dass die „Krone“-Community über enorme Disziplin und Willenskraft verfügt.

Der Kampf gegen die Gewohnheit
Die ersten 48 Stunden waren für die meisten Teilnehmer die größte Hürde. Viele Leser berichteten uns von einem regelrechten „Machtkampf“ zwischen gewohnter Routine und der neuen Disziplin. „Die ersten Tage waren die Hölle“, schrieb uns sogar „Krone“-Leser Ewald S. Viele Leser, darunter Katharina G., berichteten anfangs sogar von körperlichen Entzugserscheinungen, Kopfschmerzen und Gereiztheit.

Zitat Icon

„Die ersten Tage waren sehr mühsam, aber jetzt fühle ich mich richtig super und vor allem die Heißhunger-Anfälle sind weg!“

„Krone“-Leserin Helga B.

In dieser ersten Phase zeigt der Körper deutlich, wie sehr er an die schnellen Energielieferanten gewöhnt ist. Doch wer diese kritischen zwei Tage übersteht, wird belohnt.

Zwischen dem dritten und vierten Tag passierte bei der Mehrheit der Teilnehmer das, was auch die Wissenschaft immer wieder bestätigt: Der Heißhunger lässt nach. Unsere Leser schilderten uns diesen Moment oft als eine Form von „neuer Klarheit“.

  • Besserer Schlaf: Viele Teilnehmer stellten fest, dass die Nachtruhe tiefer und erholsamer wurde.
  • Konstante Energie: Das typische Nachmittagstief blieb aus.
  • Geschmackserlebnis: Ab dem fünften Tag wurde der Geschmackssinn sensibler. Viele Teilnehmer ersetzten hier Süßes durch Obst. So auch Hannelore A.

Ab dem vierten oder fünften Tag änderte sich bei der Mehrheit der Teilnehmer die Stimmung grundlegend. Der Schlaf wurde bei vielen tiefer und erholsamer. „Ich konnte besser schlafen und hatte mehr Energie“, fasst Robin O. zusammen.

Langzeit-Effekte: „Die Hose zwickt nicht mehr.“
Am Ende der sieben Tage stand für die meisten fest: Die Mühe hat sich gelohnt. Wer über die Woche hinaus dranbleibt, darf sich auf ein verbessertes Hautbild und einen noch stabileren Stoffwechsel freuen. Der Körper lernt, seine Fettreserven effizienter zu nutzen, was die Konzentration im Alltag nachhaltig stärkt. Leser, die die Anti-Zucker-Challenge bis zum Ende oder sogar darüber hinaus durchhielten, berichteten durchwegs positiv. „Habe 2 Kilo abgenommen“, freut sich Walter W. Auch Leserin Iris S. berichtet: „Meine Haut ist viel reiner geworden.“

Bleiben Sie gemeinsam mit uns dran!
Sie möchten in Zukunft auch an Challenges teilnehmen, Ihrem Körper und Geist Gutes tun und dabei tolle Preise gewinnen? Jetzt „Krone“-Gesund Newsletter abonnieren!

Das Fazit ist eindeutig: Wer den Industriezucker verbannt, gewinnt Lebensqualität zurück.

Haben Sie auch schon einmal auf Zucker verzichtet? Wir freuen uns über Ihre Erfahrungsberichte unten in den Kommentaren! 

