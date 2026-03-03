Anti-Zucker-Challenge: So ging es den Teilnehmern

Langzeit-Effekte: „Die Hose zwickt nicht mehr.“

Am Ende der sieben Tage stand für die meisten fest: Die Mühe hat sich gelohnt. Wer über die Woche hinaus dranbleibt, darf sich auf ein verbessertes Hautbild und einen noch stabileren Stoffwechsel freuen. Der Körper lernt, seine Fettreserven effizienter zu nutzen, was die Konzentration im Alltag nachhaltig stärkt. Leser, die die Anti-Zucker-Challenge bis zum Ende oder sogar darüber hinaus durchhielten, berichteten durchwegs positiv. „Habe 2 Kilo abgenommen“, freut sich Walter W. Auch Leserin Iris S. berichtet: „Meine Haut ist viel reiner geworden.“