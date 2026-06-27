4000-Euro-Loft, Sex-Zimmer, unglücklich verliebt

Als schillernd kann man das Leben von Etchika Pollex durchaus bezeichnen. Dabei begann es ganz ohne Glanz und Glamour, als die Transaktivistin als Olaf Pollex in Ostberlin, damals zu DDR-Zeiten, aufwuchs. Irgendwie war aber doch vieles ungewöhnlich am Leben der Frau, die als Mann geboren wurde.