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So lebte das Mordopfer

4000-Euro-Loft, Sex-Zimmer, unglücklich verliebt

Wien
27.06.2026 18:02
Etchika Pollex ließ es sich gutgehen. Gleichzeitig hatte sie aber auch ein Herz für andere.
Etchika Pollex ließ es sich gutgehen. Gleichzeitig hatte sie aber auch ein Herz für andere.(Bild: zVg)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Mitten in der extremen Hitzewelle schockte am Donnerstagabend der Mord an Transgender-Aktivistin Etchika Pollex. Die 70-Jährige lag erstochen in ihrer luxuriösen Dachgeschoßwohnung an der Linken Wienzeile. Wer die Stiche ausführte, ist unklar. Die Polizei fahndet nach einem Tschetschenen, der laut einer Bekannten eine On-off-Beziehung mit der schillernden Persönlichkeit geführt hatte.

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Als schillernd kann man das Leben von Etchika Pollex durchaus bezeichnen. Dabei begann es ganz ohne Glanz und Glamour, als die Transaktivistin als Olaf Pollex in Ostberlin, damals zu DDR-Zeiten, aufwuchs. Irgendwie war aber doch vieles ungewöhnlich am Leben der Frau, die als Mann geboren wurde.

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