Bestzeit bei Gelb! Deshalb blieb Russell die Pole

Opfer Antonelli

Antonelli brach seine letzte Runde hingegen ab und vergab damit die mögliche Chance auf die Poleposition. „Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, es war Doppel-Gelb. Deshalb habe ich die Runde abgebrochen und die erste Startreihe verpasst. Ich hätte das nicht machen sollen, es war mein Fehler“, sagte der Teenager. Der Abstand zu Russell sei sehr knapp gewesen.