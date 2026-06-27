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Freiwilligen-Tag

Swarovski-Mitarbeiter sanieren ein ganzes Haus

Tirol
27.06.2026 17:30
Die Mitarbeiter von Swarovski stellten sich in den Dienst einer guten Sache.
Die Mitarbeiter von Swarovski stellten sich in den Dienst einer guten Sache.(Bild: Swarovski)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

Insgesamt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Swarovski engagierten sich bei der Renovierung eines Hotels der Initiative Arche Herzensbrücken für kranke Kinder in Seefeld in Tirol.

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Im Rahmen des Swarovski-Freiwilligentages setzten sich 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Arbeitstag lang für den guten Zweck ein und unterstützten die Renovierung eines früheren Hotels, das Arche Herzensbrücken in Seefeld in Pacht übernommen hat.

Mit Pinsel, Farbe und großem Einsatz verlieh das Team den Räumen des Hauses neuen Glanz. Arche Herzensbrücken ist ein Rückzugsort auf Zeit für Familien mit schwer erkrankten Kindern zum Auszeitnehmen und Krafttanken. Hier finden betroffene Familien für einige Tage einen geschützten Raum, um zur Ruhe zu kommen und gemeinsame Zeit zu verbringen. Träger des Vereins ist der Förderverein Kinder- und Jugendhospizarbeit.

Die „Swarovskianer“ vor dem Hotel der Arche Herzensbrücke
Die „Swarovskianer“ vor dem Hotel der Arche Herzensbrücke(Bild: Swarovski)

Mit dem Freiwilligentag fördert Swarovski gesellschaftliches Engagement und ermöglicht Mitarbeitenden, sich aktiv für Menschen einzusetzen, die Unterstützung besonders dringend benötigen. Soziales Engagement ist seit jeher ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Bereits Gründer Daniel Swarovski war überzeugt, dass unternehmerischer Erfolg auch Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Gemeinschaft mit sich bringt.

Die Mitarbeiter hatten Spaß bei der Arbeit.
Die Mitarbeiter hatten Spaß bei der Arbeit.(Bild: Swarovski)

„Es macht mich stolz zu sehen, mit wie viel Herz, Energie und Teamgeist unsere Mitarbeitenden in Seefeld angepackt haben. Damit leisten sie einen wertvollen Beitrag für Familien, die Entlastung und Unterstützung brauchen“, sagt Jérôme Dandrieux, General Manager Wattens.

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Und Horst Szeli, der Initiator, Gründer und Geschäftsführer von Arche Herzensbrücken, erklärte: „Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei allen, die sich im Rahmen des Swarovski-Freiwilligentags in den Dienst der guten Sache gestellt und unser Haus so toll verschönert haben. Vielen Dank auch an die Verantwortlichen von Swarovski, die dieses soziale Engagement ermöglichen. Gemeinsam haben wir mit dieser Aktion Herzensbrücken zu Familien mit schwer erkrankten Kindern gebaut.“

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