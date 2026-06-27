Swarovski-Mitarbeiter sanieren ein ganzes Haus

Und Horst Szeli, der Initiator, Gründer und Geschäftsführer von Arche Herzensbrücken, erklärte: „Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei allen, die sich im Rahmen des Swarovski-Freiwilligentags in den Dienst der guten Sache gestellt und unser Haus so toll verschönert haben. Vielen Dank auch an die Verantwortlichen von Swarovski, die dieses soziale Engagement ermöglichen. Gemeinsam haben wir mit dieser Aktion Herzensbrücken zu Familien mit schwer erkrankten Kindern gebaut.“