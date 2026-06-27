Graz wählt: Heimspiel, Angriffe, böse Vorahnungen

Die FPÖ bekam 2021 nur 10 Prozent der Stimmen. Trotz Finanzskandal und „Jeder gegen jeden!“-Chaos in der Stadtpartei mit Abspaltung des KFG wird man wohl klar zulegen. Dass es noch mehr Stimmen geben könnte, werden Herbert Kickl & Co. am Abend weglachen. Das Problem der Blauen ist, den eigenen Anhängern die Bedeutung ihrer Wahlbeteiligung zu erklären, damit diese nicht lieber zum Formel-1-Rennen fahren. Da die FPÖ selbst bei einem Top-Ergebnis in der Stadtregierung weder Partner noch politische Mehrheiten finden wird, hat man nach der Wahl nicht mehr zu sagen als vorher. Ein Problem, das ja auch auf Bundesebene besteht.