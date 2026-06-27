Nach der Haft blieben Boris Becker wenige Freunde

Heute lebt er mit seiner Ehefrau Lilian (36) und der gemeinsamen Tochter Zoe (sieben Monate) in Mailand in Italien. Auf die Zeit in Deutschland blickt er alles andere als positiv zurück. „Die Deutschen halten mich, mit allem Respekt, für ihr Eigentum. Es ist, als würden sie mich besitzen und sogar den 17-Jährigen. Deshalb hat der 58-Jährige eigentlich kein Recht zu leben, eine Meinung zu haben, anderer Meinung zu sein oder Nein zu sagen“, sagte er. Er könne es sich nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben.



Hier sehen Sie ein Posting von Becker zu seiner Familie: