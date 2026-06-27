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„Bin vorsichtiger“

Nach der Haft blieben Boris Becker wenige Freunde

Society International
27.06.2026 17:21
Der ehemalige Tennisprofi Boris Becker hat in einem Interview nachdenkliche Töne angeschlagen.
Der ehemalige Tennisprofi Boris Becker hat in einem Interview nachdenkliche Töne angeschlagen.(Bild: Max Kohr)
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Von krone.at

Der ehemalige Tennisspieler Boris Becker ist nach der Verbüßung seiner Haftstrafe „vorsichtiger geworden“. Das sagte er jetzt zur britischen Tageszeitung „Daily Telegraph“, mit der er über sein neues Leben in Mailand sprach. Er habe „wahrscheinlich sogar 95 Prozent“ seines früheren Freundeskreises verloren.

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Wenn Menschen von früher wieder Kontakt zu ihm suchten, gebe es innerhalb der Familie ein „Warnsystem“. „Ich werde das Leben, das wir heute führen, nicht noch einmal für weitere Fehler aufs Spiel setzen. Man muss sich immer bewusst sein, dass irgendwo jemand lauert, der versucht, einen wieder zu Fall zu bringen (...)“, sagte er in einem Interview mit „Daily Telegraph“. Die Zeit nach seinem Gefängnisaufenthalt in Großbritannien habe ihm gezeigt, auf wen er sich wirklich verlassen könne. Becker wurde 2022 zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Insolvenzverschleppung verurteilt, nach ungefähr acht Monaten kam er frei und musste nach Deutschland.

Heute lebt er mit seiner Ehefrau Lilian (36) und der gemeinsamen Tochter Zoe (sieben Monate) in Mailand in Italien. Auf die Zeit in Deutschland blickt er alles andere als positiv zurück. „Die Deutschen halten mich, mit allem Respekt, für ihr Eigentum. Es ist, als würden sie mich besitzen und sogar den 17-Jährigen. Deshalb hat der 58-Jährige eigentlich kein Recht zu leben, eine Meinung zu haben, anderer Meinung zu sein oder Nein zu sagen“, sagte er. Er könne es sich nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben.

Hier sehen Sie ein Posting von Becker zu seiner Familie:

„Die Menschen mögen mich“
In Italien macht der ehemalige Tennisprofi laut eigener Aussage deutlich bessere Erfahrungen: „In Italien bin ich nicht Eigentum des Landes. Die Menschen mögen mich, sie kennen mich und ich hoffe, dass sie mich respektieren.“ Das mache seinen Alltag wesentlich einfacher. Zur deutschen Tageszeitung „Bild“ sagte Becker jedoch, nur schlecht Italienisch zu sprechen. Seine Partnerin Lilian spreche hingegen perfekt Italienisch und vier weitere Sprachen fließend. „Da muss ich nicht hineinreden mit meinem schlechten Italienisch“, sagte er.

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Der dreifache Wimbledon-Sieger hat bereits ein Buch über seine Zeit im Gefängnis geschrieben. Bis heute würden ihn Albträume plagen und Emotionen „heimsuchen“, sagte er vor mehr als einem Jahr. „Durch Triumphe und Katastrophen habe ich erkannt, dass es bei wahrer Stärke nicht darum geht, was wir erreichen oder anhäufen – es geht darum, wie wir es aushalten, wenn wir alles verlieren, von dem wir dachten, dass es uns definiert“, schrieb er damals auf Instagram. Becker hatte nach finanziellen Schwierigkeiten beim Insolvenzverwalter Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Aufgrund einer Sonderregelung für ausländische Häftlinge kam er vorzeitig frei.

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