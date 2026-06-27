Betrüger knöpfte Partnerfirma Zehntausende Euro ab

Erneut zu einem Betrug kam es in Tirol Anfang dieser Woche. Eine Firma aus Ebbs (Bezirk Kufstein) wurde von einem vermeintlichen Geschäftspartner kontaktiert. Dies entpuppte sich jedoch als Betrug. Der Schaden ist enorm.
Ein 53-jähriger Einheimischer wurde am Dienstag von einem vermeintlichen Geschäftspartner seiner Firma kontaktiert. Der Unbekannte verleitete den Mann dazu, mehrere Zehntausend Euro auf ein ausländisches Konto zu überweisen.
Dieser Aufforderung kam der Geschäftsführer schließlich nach. „In Folge konnte der Mann in Erfahrung bringen, dass der Kontakt nicht der besagten Firma zuzuordnen war“ schildert die Polizei.
Zweiter Fall binnen weniger Tage
Es ist der zweite schwere Betrug, auf den ein Unternehmer aus Tirol hereingefallen war. Wie berichtet, wurde ein Tiroler Spediteur aus dem Unterland um eine ganze Warenladung gebracht. Der Schaden dort beläuft sich ebenfalls auf Zehntausende Euro.
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