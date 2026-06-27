Strahlender Börsenstart für Grazer Atom-Start-up

Der Schritt an die Börse ist derzeit nicht gerade an der Tagesordnung, auch nicht an der Wiener Börse. Doch das Grazer Start-up Emerald Horizon sieht sogar ein gutes „Momentum“, wie Chef und Gründer Florian Wagner gegenüber der „Krone“ sagt. Am ersten Börsentag übertraf der Kurs den Referenzpreis gleich um 15 Prozent, der Börsenwert beim „Listing“ bewegte sich Richtung einer Milliarde Euro.