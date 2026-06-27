„Er war ein sehr beliebter Kamerad, überall dabei“

Ebensee steht unter Schock. Dort ereignete sich am Freitag ein fürchterlicher Unfall, der einem erst 20-jährigen einheimischen Feuerwehrmann das Leben kostete. Er hatte einem Touristen, dessen Auto aufgrund einer Reifenpanne auf einem Parkplatz liegen geblieben war, Hilfe angeboten. Dafür organisierte er einen Wagenheber, hob das Pannenfahrzeug an und schob sich darunter.