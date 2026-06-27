„Er war ein sehr beliebter Kamerad, überall dabei“

Die Freiwillige Feuerwehr Rindbach und der Ort Ebensee in Oberösterreich tragen Trauer. Bei einem fürchterlichen Reifenwechsel-Unfall war ein junger Feuerwehrmann (20) unter einem Auto eingeklemmt und sofort getötet worden. Besonders tragisch: Vater und Bruder des Opfers wurden zur Unfallstelle alarmiert.
Ebensee steht unter Schock. Dort ereignete sich am Freitag ein fürchterlicher Unfall, der einem erst 20-jährigen einheimischen Feuerwehrmann das Leben kostete. Er hatte einem Touristen, dessen Auto aufgrund einer Reifenpanne auf einem Parkplatz liegen geblieben war, Hilfe angeboten. Dafür organisierte er einen Wagenheber, hob das Pannenfahrzeug an und schob sich darunter.
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