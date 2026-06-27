Freunde mussten tödlichen Unfall mit ansehen

Horrorerlebnis für zwei Biker bei einer Ausfahrt am Samstag: Sie wurden Zeugen, als der vor ihnen fahrende Freund (29) in einer Rechtskurve stürzte und von der Straße schlitterte. Obwohl sie sofort die Rettungskette in Gang setzten, verstarb der 29-Jährige noch an der Unfallstelle.
Am Samstagvormittag war eine Gruppe Biker auf der Großalmstraße von Steinbach am Attersee kommend in Fahrtrichtung Neukirchen unterwegs. Der vorausfahrende 29-Jährige aus Aurolzmünster geriet in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad ins Schleudern, schlitterte über die Gegenfahrbahn und kam in einem angrenzenden Wald zum Liegen.
Freunde verständigten Einsatzkräfte
Sofort setzen die hinter ihm fahrenden Freunde einen Notruf ab. Zwei Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber standen im Einsatz. Trotz der umgehend eingeleiteten medizinischen Versorgung erlag der 29-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
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