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Biker (29) verunglückt

Freunde mussten tödlichen Unfall mit ansehen

Oberösterreich
27.06.2026 17:47
Auch der Notarzt konnte dem Biker nicht mehr helfen.
Auch der Notarzt konnte dem Biker nicht mehr helfen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Horrorerlebnis für zwei Biker bei einer Ausfahrt am Samstag: Sie wurden Zeugen, als der vor ihnen fahrende Freund (29) in einer Rechtskurve stürzte und von der Straße schlitterte. Obwohl sie sofort die Rettungskette in Gang setzten, verstarb der 29-Jährige noch an der Unfallstelle.

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Am Samstagvormittag war eine Gruppe Biker auf der Großalmstraße von Steinbach am Attersee kommend in Fahrtrichtung Neukirchen unterwegs. Der vorausfahrende 29-Jährige aus Aurolzmünster geriet in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad ins Schleudern, schlitterte über die Gegenfahrbahn und kam in einem angrenzenden Wald zum Liegen.

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Freunde verständigten Einsatzkräfte
Sofort setzen die hinter ihm fahrenden Freunde einen Notruf ab. Zwei Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber standen im Einsatz. Trotz der umgehend eingeleiteten medizinischen Versorgung erlag der 29-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

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