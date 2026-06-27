Freunde mussten tödlichen Unfall mit ansehen

Horrorerlebnis für zwei Biker bei einer Ausfahrt am Samstag: Sie wurden Zeugen, als der vor ihnen fahrende Freund (29) in einer Rechtskurve stürzte und von der Straße schlitterte. Obwohl sie sofort die Rettungskette in Gang setzten, verstarb der 29-Jährige noch an der Unfallstelle.