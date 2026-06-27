Hitzewelle in Österreich: Juni-Rekord eingestellt

Das wohl heißeste Juni-Wochenende seit Messbeginn hat einen schweißtreibenden Start hingelegt. Denn bereits in der Nacht auf Samstag wurden in mehreren Regionen neue Hitzerekorde aufgestellt. Am Samstagnachmittag wurde dann der bisherige Juni-Rekord (38,6 Grad) eingestellt.
„Sowohl in Retz als auch auf der Jubiläumswarte in Wien war die vergangene Nacht die jeweils wärmste seit Messbeginn, mit einem Tiefstwert von exakt 24,9 Grad“, teilte Konstantin Brandes, Meteorologe der Unwetterzentrale, gegenüber der „Krone“ mit.
Mehrere Stationen mit neuen Rekorden
Auch an acht weiteren Stationen wurden neue Rekorde für die wärmste Juni-Nacht verzeichnet: Bernstein (Burgenland) mit 22,8 Grad, Brenner (Tirol) 17,1 Grad, Mönichkirchen (Niederösterreich) mit 21,1 Grad, Obergurgl (Tirol) mit 13,9 Grad, Nauders (Tirol) mit 16,5 Grad, Jauerling (Niederösterreich) mit 22,7 Grad, Rudolfshütte (Salzburg) mit 13 Grad und Preitenegg (Kärnten) mit 18,1 Grad.
Schon in der Nacht auf Freitag habe es einen neuen Rekord gegeben, so Brandes. „Gestern gab es mit 25,2 Grad schon in den Leiser Bergen einen neuen Rekord für die wärmste Juni-Nacht an dieser Station (Messbeginn 1948) und auch für ganz Niederösterreich.“
Absoluter Nachtrekord bei 26,9 Grad
Weit entfernt ist der absolute Rekord für Österreich nicht mehr. Denn dieser liegt bei 26,9 Grad, „gemessen als Tiefstwert in der Wiener Innenstadt am 23.7.2015“, so der Meteorologe. „Dieser noch immer gültige Rekord könnte in den kommenden Nächten geknackt werden.“
Juni-Hitzerekord eingestellt
Hoch und immer höher kletterte auch im Laufe des Samstags die Thermometermarke. Der alte Juni-Hitzerekord mit 38,6 Grad wurde eingestellt – am Nachmittag wurde ebendieser Wert in Bad Deutsch-Altenburg gemessen. Wie weit steigen die Temperaturen noch?
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