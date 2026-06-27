Das Herz! Schockszenen im ORF-Fußballstudio zur WM

Kritik nach dem Aufatmen

Nach dem Aufatmen aufgrund der perfekt funktionierten Rettungskette üben ORF-Mitarbeiter hinter vorgehaltener trotzdem Kritik: Ein Defibrillator sei nicht an der ursprünglichen Stelle, der für den Abtransport des Opfers auf der Bahre vorgesehene Lastenaufzug versperrt und ein Schlüssel dafür in der Schnelle nicht aufzutreiben gewesen.