Brasilien fordert Rauswurf von WM-Schiedsrichter

Brasilien reicht‘s! Nach dem aberkannten Tor von Vinicius Jr. gegen Schottland fordert die Truppe der Rekord-Weltmeister, dass der mexikanische Schiedsrichter César Arturo Ramos kein Spiel mehr bei der WM pfeifen darf!
Ja, sogar eine offizielle Beschwerde ist wegen der Causa schon bei der FIFA eingegangen. Der Vorwurf von Verbands-Präsident Samir Xaud ähnelt jenem von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Auch er kritisiert die mangelnde Konstanz der Schiedsrichterentscheidungen während des gesamten Turniers.
Was war passiert?
Vinicius Jr. hatte dem Schotten Jack Hendry den Ball abgenommen und dann getroffen. Referee Ramos erkannte das Tor an, doch der VAR schaltete sich ein und überzeugte Ramos davon, das Tor wegen eines vermeintlichen Fouls wieder zurückzunehmen.
Dazu kommt: Brasilien hat mit Ramos eine Vorgeschichte! Schon bei der WM 2018 hätte der Mexikaner der Seleção einen Elfer vorenthalten, weshalb man nun sogar dessen Rauswurf fordert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.