WM-Trainer brüllt TV-Reporterin live im TV an!

„Jetzt macht doch endlich“, brüllt Uruguay-Trainer Marcelo Bielsa der TV-Reporterin wütend entgegen. Der Argentinier wusste nach dem frühen WM-Aus allerdings nicht, dass er schon live im TV zu sehen war!
„Die Journalisten und die Fans des uruguayischen Fußballs wollen mir berechtigterweise die Schuld geben. Ich bin der Verantwortliche und muss das akzeptieren“, so Bielsa – der auch „El Loco“ („Der Verrückte“) genannt wird – nach dem 0:1 gegen Spanien. „Meine Zeit wird als eine Phase in Erinnerung bleiben, die nichts hinterlassen hat.“
Hier die Szene im Video:
Kurzes Wut-Interview
Während Spanien und Kap Verde in der K.-o.-Phase stehen, muss Uruguay mit nur zwei Punkten die Heimreise antreten. Für den schon zuvor heftig kritisierten Bielsa war es die letzte Partie in Diensten des zweifachen Weltmeisters. Vielleicht hatte er es ja auch deshalb beim Interview zu eilig. Denn auch die drei Fragen absolvierte Bielsa in unter 30 Sekunden.
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