WM-Trainer brüllt TV-Reporterin live im TV an!

Kurzes Wut-Interview

Während Spanien und Kap Verde in der K.-o.-Phase stehen, muss Uruguay mit nur zwei Punkten die Heimreise antreten. Für den schon zuvor heftig kritisierten Bielsa war es die letzte Partie in Diensten des zweifachen Weltmeisters. Vielleicht hatte er es ja auch deshalb beim Interview zu eilig. Denn auch die drei Fragen absolvierte Bielsa in unter 30 Sekunden.