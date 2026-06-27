Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet

Die 32-Jährige hatte ausgesagt, dass ihr Kind in einem unbeaufsichtigten Moment aus dem Kinderwagen verschwunden sei. Am Mittwoch sagte die Polizei, dass es keinerlei Hinweise auf eine Entführung des Säuglings gebe. Bereits während der Suche und nach dem Fund hatten die Einsatzkräfte nicht von einer Entführung gesprochen.