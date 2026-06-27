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„Verdacht bekräftigt“

Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet

Ausland
27.06.2026 18:03
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Fund einer Babyleiche in Renningen bei Stuttgart ist die Mutter (32) des Buben verhaftet worden. Neue Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung hätten den Verdacht bekräftigt, dass sie ihr drei Monate altes Kind getötet habe, teilte die Polizei am Freitag mit.

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Gegen die Deutsche wurde daher Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Wie berichtet, war ihr bereits zuvor vorgeworfen worden, ihr Kind selbst abgelegt und eine Entführung vorgetäuscht zu haben. Nun erweiterten die Polizei und Staatsanwaltschaft den Verdacht. 

Wie der Bub starb, bleibt trotz der Obduktion von Dienstag weiterhin unklar. Er könnte entweder getötet oder aber durch einen Unfall oder plötzlichen Kindstod gestorben sein, hieß es. „Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.“

Nach dem kleinen Buben wurde am Freitag stundenlang gesucht.
Nach dem kleinen Buben wurde am Freitag stundenlang gesucht.(Bild: glomex, Krone KREATIV)

Totes Kind nach stundenlanger Suche entdeckt
Das tote Baby war am Freitag vor einer Woche nach einer stundenlangen Suchaktion mehrere Hundert Meter vom Wohnhaus der Mutter entfernt entdeckt worden (siehe Video oben).

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Die 32-Jährige hatte ausgesagt, dass ihr Kind in einem unbeaufsichtigten Moment aus dem Kinderwagen verschwunden sei. Am Mittwoch sagte die Polizei, dass es keinerlei Hinweise auf eine Entführung des Säuglings gebe. Bereits während der Suche und nach dem Fund hatten die Einsatzkräfte nicht von einer Entführung gesprochen.

Nach dem schrecklichen Fund der Leiche in Baden-Württemberg wurde das Baby durch einen DNA-Abgleich „zweifelsfrei“ identifiziert.

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