„Erfahrung wird ihm helfen, ein Team zu führen“

Eine innige Umarmung mit Jürgen Klopp und Thomas Müller, den deutschen TV-Experten, bei der WM. Ein Abklatschen mit Lionel Messi noch auf dem Spielfeld in Dallas, Wortgefechte mit dem vierten Offiziellen in der Coaching Zone: Christoph Baumgartner ist bei der WM tatsächlich mittendrin statt nur dabei.