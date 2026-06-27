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Christoph Baumgartner

„Erfahrung wird ihm helfen, ein Team zu führen“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.06.2026 18:21
Baumgartner (re.) weiß genau, was in den Köpfen der Spieler vorgeht.
Baumgartner (re.) weiß genau, was in den Köpfen der Spieler vorgeht.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Christoph Baumgartner blüht trotz seiner Verletzung auf, ist bei der WM bei der Rangnick-Truppe mittendrin statt nur dabei. Die Reha verläuft besser als erwartet, der Comeback-Zeitpunkt bleibt aber offen.

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Eine innige Umarmung mit Jürgen Klopp und Thomas Müller, den deutschen TV-Experten, bei der WM. Ein Abklatschen mit Lionel Messi noch auf dem Spielfeld in Dallas, Wortgefechte mit dem vierten Offiziellen in der Coaching Zone: Christoph Baumgartner ist bei der WM tatsächlich mittendrin statt nur dabei.

Vor dem Duell mit dem Weltmeister war es er, der die emotionale Ansprache statt David Alaba in der Kabine hielt. „Ein bisserl Abwechslung schadet nicht“, grinst der 26-Jährige. Der große Pechvogel des österreichischen Nationalteams blüht dennoch in den USA wieder auf ...

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