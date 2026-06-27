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Aufregung in Südkorea

Fans starten Petition zur Entlassung des Trainers

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.06.2026 18:10
Trainer Hong Myung-bo steht unter Druck.
Trainer Hong Myung-bo steht unter Druck.(Bild: AFP/ULISES RUIZ)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Ein Reporter vermutete sogar eine Lebensmittelvergiftung – denn anders war für die Südkoreaner der Auftritt beim 0:1 gegen Südafrika nicht zu erklären. Aber auch eine Entscheidung von Trainer Hong Myung-bo sorgt für Kritik – die Fans fordern nun sogar den Rauswurf. 

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Nach dem kontroversen Viertelfinale (Stichwort Cucurella-Handspiel) bei der EM 2024 zwischen Deutschland und Spanien starteten DFB-Fans eine große Online-Petition für eine Neuaustragung. Über 300.000 Unterschriften blieben aber ohne Wirkung. Wie auch die 140.000, die im Jahr 2024 einen Verbleib von Thomas Tuchel als Bayern-Trainer forderten. Gar elf Millionen Unterstützer hatte indes eine Online-Petition, die ein Aus von Frankreichs Superstar Kylian Mbappé bei Real Madrid forderte.  

Desaströser Auftritt
Und aktuell muss sich auch Südkoreas Teamchef Hong Myung-bo mit Gegenwind der Fans beschäftigen. Denn nach dem desaströsen Auftritt gegen Südafrika und dem drohenden WM-Aus – als Gruppendritter hat man es mit drei Punkten und einer Tordifferenz von -1 nicht mehr in der eigenen Hand – starten Fans eine Petition mit der Forderung: Der Trainer soll mit sofortiger Wirkung seinen Posten räumen. 

Son Heung-min wurde erst zur Pause eingewechselt.
Son Heung-min wurde erst zur Pause eingewechselt.(Bild: AP/Matias Delacroix)

Son nur auf der Bank
„Die Leistung gegen Südafrika war so leblos, dass sie als eine der schlechtesten Darbietungen einer koreanischen Mannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaft angesehen werden könnte“, heißt es dazu in der Online-Petition. Neben der glanzlosen Leistung, wegen der ein Reporter sogar fragte, ob die Mannschaft eine Lebensmittelvergiftung erlitten hatte, wird aber allen voran auch eine Entscheidung von Hong Myung-bo kritisiert. Denn der hatte Superstar und Aushängeschild Son Heung-min vorerst nur auf die Bank gesetzt. 

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