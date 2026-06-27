Fans starten Petition zur Entlassung des Trainers

Son nur auf der Bank

„Die Leistung gegen Südafrika war so leblos, dass sie als eine der schlechtesten Darbietungen einer koreanischen Mannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaft angesehen werden könnte“, heißt es dazu in der Online-Petition. Neben der glanzlosen Leistung, wegen der ein Reporter sogar fragte, ob die Mannschaft eine Lebensmittelvergiftung erlitten hatte, wird aber allen voran auch eine Entscheidung von Hong Myung-bo kritisiert. Denn der hatte Superstar und Aushängeschild Son Heung-min vorerst nur auf die Bank gesetzt.