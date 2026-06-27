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Xiaomi YU7 GT fährt autonom über die Nordschleife

Motor
27.06.2026 11:00
Porträt von Stephan Schätzl
Von Stephan Schätzl

Eine Runde um die Nordschleife ist schon für menschliche Fahrer eine Herausforderung – Xiaomi hat das nun erstmals mit einem Serienauto autonom geschafft, dem gut 1000 PS starken YU7 GT mit Track Package. Die Zeit wirkt dabei nur auf den ersten Blick langsam.

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Fakt ist: Die Nürburgring-Nordschleife ist die anspruchsvollste Rennstrecke der Welt, eine 20,832 Kilometer lange Berg-und-Tal-Bahn, mit vielen blinden Kurven, engen Kombinationen – und nass war es auch.

Am Ende standen 10:29,483 Minuten auf der Uhr. Okay, damit verliert der Robo-Racer auf die Rundenzeit eines echten Fahrers rund drei Minuten. Ein solcher schaffte die Fahrt in 7:22,755 (siehe Video). Dabei ist in der Grünen Hölle schon eine halbe Minute eine Ewigkeit.

Und doch hat das Auto-nom die Runde wahrscheinlich schneller absolviert als ein Normalfahrer, den die On-board-Systeme unterstützen sollen. Diese sind nicht auf maximales Tempo ausgelegt, sondern auf Sicherheit. In Anbetracht dessen, wie zögerlich bekannte Systeme agieren, ist die Zeit des Xiaomi YU7 GT absolut beachtlich.

(Bild: Xiaomi)

Tatsache ist: Die Linienwahl war in den meisten Kurven gar nicht schlecht. Am meisten Zeit ließ das Elektro-SUV liegen, weil seine Geschwindigkeit auf einem Großteil der Strecke auf 150 km/h limitiert war. Nur auf der Döttinger Höhe ließ der Hersteller 210 km/h zu, also auf der langen Fast-Geraden, auf der ein menschlicher Fahrer wohl die Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h erreicht hätte.

Mit einem normalen Auto wäre ein Normalfahrer aber noch langsamer gewesen. Der YU7 GT mobilisiert 738 kW/1003 PS und beschleunigt in unter drei Sekunden von 0 auf 100 km/h. Er hat eine 897-Volt-Siliziumkarbid-Architektur mit einer 101,7-kWh-Batterie, die nach chinesischem Standard über 700 Kilometer Reichweite verspricht.

Das schnellste elektrische Serienauto auf der Nordschleife ist übrigens der Porsche Taycan mit Manthey-Kit: 6:55,533 Minuten.

In China ist der YU7 GT seit Mai 2026 im Handel. In der besten Ausstattung kostet er 429.900 Yuan, umgerechnet gut 55.000 Euro.

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