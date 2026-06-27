Nach Formel 1-Eklat: „Ich würde es wieder tun“

Die Ferrari-Stallorder von 2002 in Spielberg war ein Riesenskandal. Rubens Barrichello sprach 24 Jahre später mit der „Krone“ über die skurrile Szene und hielt fest: „Ich würde es wieder tun.“
Ein Pfeifkonzert, Kopfschütteln, Unverständnis. Die Szene aus dem Jahr 2002 in Spielberg bleibt unvergessen: Rubens Barrichello, der ungefährdet auf Platz eins gelegen war, musste seinen Teamkollegen Michael Schumacher aufgrund der Stallorder kurz vor dem Ziel den Sieg überlassen.
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