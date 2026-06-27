Gewitter- und Starkregen: Warnung für Teile Tirols

Zu heftigen Gewittern kann es am Sonntag ab 12 Uhr in vielen Teilen Tirols kommen. Wie das Land Tirol und die GeoSphere Austria warnen, herrscht dann Warnstufe „Orange“ (Stufe 3 von 4). Das Land gibt Verhaltenshinweise aus.
Nach zahlreichen heißen Tagen folgt am Sonntag das genaue Gegenteil! Wie die GeoSphere Austria bekannt gibt, soll es am Sonntag ab 12 Uhr zu teils heftigen Gewittern in Teilen Tirols kommen. Konkret betrifft es den Westen Tirols – somit das Tiroler Oberland sowie angrenzende Regionen wie beispielsweise das Lechtal.
Zu rechnen sei mit Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Laut GeoSphere Austria sei davon auszugehen, dass große Regenmengen innerhalb eines kurzen Zeitfensters von nur ein bis zwei Stunden zu verzeichnen seien.
Mögliche Gefahren bei Gewitter sind herabfallende Äste bzw. umstürzende Bäume. Im Straßenverkehr besteht zudem erhöhte Unfallgefahr.
Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement
Bild: Christof Birbaumer
In diesen Bereichen gilt Warnstufe „Orange“, Stufe 3 (von 4). Im Rest Tirols gilt aktuell Warnstufe „Gelb“ auch hier sind dann einzelne starke Gewitterereignisse möglich.
„Mögliche Gefahren bei Gewitter sind herabfallende Äste bzw. umstürzende Bäume. Im Straßenverkehr besteht zudem erhöhte Unfallgefahr – etwa durch starke Seitenwinde oder Aquaplaning und schlechte Sicht. Beobachten Sie daher die lokalen Wetterentwicklungen genau und reagieren Sie entsprechend“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement. Es könne zudem zu lokalen Stromausfällen, Straßensperren oder auch Verspätungen und Ausfällen im Öffentlichen Verkehr kommen.
Das Land Tirol gibt Verhaltenshinweise aus:
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