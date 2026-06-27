Woran unser WM-Gegner Algerien bis heute scheitert

Am Abend füllen sich die Straßen von Algier. Familien flanieren über die Uferpromenade, auf den Stufen der Grande Poste sitzen Jugendliche, aus den Cafés dringt Musik. Die weiße Hauptstadt am Mittelmeer wirkt zu diesen Stunden fast unbeschwert. Doch hinter der Kulisse verbirgt sich ein Land voller Widersprüche und voller Fragen nach seiner Identität.