Hofer beendet Lebensmittel-Hauszustellung in Wien

Nach Interspar und Billa hat nun auch Hofer die im Jahr 2021 gestartete Hauszustellung in Wien eingestellt. „Wir haben uns dazu entschieden, den Hofer Lieferservice für Lebensmittel mit 30. Juni 2026 zu schließen“, so das Unternehmen.
Der Diskonter will sich künftig auf das stationäre Kerngeschäft und den Online-Shop für Nichtlebensmittel inklusive HoT, Reisen und Grünstrom konzentrieren.
Billa hatte die eigene Hauszustellung mit einem Lager für die Online-Bestellungen per Ende Jänner 2026 eingestellt und fokussiert sich nun auf die Kooperation mit dem Lieferdienst Foodora. Interspar stoppte die Lebensmittelzustellung bereits im September 2025.
Die beiden größten Supermarktketten Österreichs beendeten ihr eigenes Online-Lebensmittelgeschäft aus Kostengründen. Profiteure des teilweisen Online-Rückzugs der Supermarktketten sind die Online-Supermärkte Alfies und Gurkerl. Alfies liefert in Graz und Wien, Gurkerl ist in Wien und Umgebung aktiv.
An Alfies ist Coca-Cola mit einem Drittel beteiligt, den Rest der Firmenanteile halten die drei Gründer. Gurkerl ist die Österreich-Tochter des tschechischen Lebensmittel-Onlinehändlers Rohlík.
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