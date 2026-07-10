Frau (50) verlor binnen einer Woche Tausende Euro

Fünfstelligen Betrag verloren

Sie informierte zwar im Anschluss daran die Polizei, doch dafür war es zu spät. Durch die Überweisung vergrößerte sich der Gesamtschaden, der schlussendlich – nur sieben Tage später – im niedrigen fünfstelligen (!) Eurobetrag lag – und wohl nie wieder zurückbezahlt werden wird ...