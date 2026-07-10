Jetzt nimmt sich Marokko die Heim-WM 2030 als Ziel

Der 18-Jährige, der bis im März dieses Jahres noch Kapitän des französischen U21-Nationalteams war und sich erst im Mai für Marokko entschied, sagte: „Wir wissen, was wir verbessern müssen, um noch stärker zurückzukommen.“ Das Spiel werde helfen, weiter zu wachsen und zu erkennen, welche Details im Hinblick auf die nächsten Wettbewerbe verbessert werden müssten, um weiterzukommen.