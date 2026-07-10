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„Nun kann ich protzen“

Gold-Auto! Besonderes Geschenk für Olympiasiegerin

Wintersport
10.07.2026 11:19
Janine Flock mit ihrem neuen Boliden
Janine Flock mit ihrem neuen Boliden(Bild: ÖOC/Patrick Steiner )
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Diese Überraschung ist gelungen! Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock darf sich über ein ganz besonderes Geschenk freuen: ein Auto in Gold. „Jetzt kann ich ein bisschen protzen und glänzen, wenn ich durch die Dörfer fahre“, sagt die Tirolerin mit einem Augenzwinkern. 

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Drei Wochen nach der Verlängerung ihrer Mobilitätspartnerschaft überraschte Toyota Austria Janine Flock mit einem in Gold folierten Toyota C-HR. Eine Hommage an ihren Triumph bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina im Februar.

(Bild: ÖOC/Patrick Steiner )

Am Donnerstag nahm die 36-Jährige ihren neuen Boliden im Autohaus Bacher in Hall in Tirol in Empfang.

„Nie damit gerechnet“
„Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir kurz ins Büro gehen und ich danach ganz normal mein neues Auto übernehme. Als ich dann gesehen habe, dass das Fahrzeug unter einem Tuch steht, habe ich schon kurz geahnt, dass sich Toyota Austria etwas Besonderes überlegt hat. Aber ehrlich gesagt habe ich höchstens mit einem kleinen Schriftzug gerechnet. Als das Tuch heruntergezogen wurde und plötzlich ein komplett goldener Toyota vor mir gestanden ist, war ich wirklich sprachlos“, schildert Flock mit einem breiten Grinsen.

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Sie habe sich „riesig gefreut“, so die Skeleton-Ausnahmekönnerin. „Das ist eine unglaubliche Wertschätzung für unsere langjährige Partnerschaft und eine Überraschung, mit der ich nie gerechnet hätte.“

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