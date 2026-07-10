Gold-Auto! Besonderes Geschenk für Olympiasiegerin

„Nie damit gerechnet“

„Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir kurz ins Büro gehen und ich danach ganz normal mein neues Auto übernehme. Als ich dann gesehen habe, dass das Fahrzeug unter einem Tuch steht, habe ich schon kurz geahnt, dass sich Toyota Austria etwas Besonderes überlegt hat. Aber ehrlich gesagt habe ich höchstens mit einem kleinen Schriftzug gerechnet. Als das Tuch heruntergezogen wurde und plötzlich ein komplett goldener Toyota vor mir gestanden ist, war ich wirklich sprachlos“, schildert Flock mit einem breiten Grinsen.